▲林佳龍、江聰淵草嶺古道騎乘自行車。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者杜冠霖／新北報導

新北市選舉委員會將於11月14日舉辦市長候選人辯論式公辦政見發表會，民進黨新北市長候選人林佳龍26日呼籲侯友宜，不要在政見發表會的時候，每個問題都講好好做事，「我會在政見發表會裡算算看，到底侯市長講了幾次『好好做事』，不要用這麼寶貴的時間，答非所問。」

對於辯論會敲定，林佳龍表示，很可惜沒有交叉的詢問，但會用充分利用機會，呈現對新北大翻新的主張和訴求，為了區域聯合治理，新北市必須扮演領頭羊的角色，不管在國土規劃、交通、水利以及產業經濟政策，都應該要有大格局。

林佳龍呼籲，侯友宜不要在政見發表會的時候，每個問題都講好好做事，「我會算在政見發表會裡，到底侯市長講了幾次『好好做事』，不要用這麼寶貴的時間，答非所問。」

對於近期二十大、九二共識議題，林佳龍表示，侯友宜是國民黨提名候選人，「國民黨的政策如兩岸關係是九二共識，一個中國，侯市長是否支持，這個沒辦法迴避，也沒辦法切割。」

林佳龍強調，習近平幾乎已成為習皇帝專制獨裁，對台灣有很大的威脅，「所以台灣在這個關鍵時刻，政治人物應該要很清楚國家的定位，侯市長要說清楚立場是什麼？」