九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

▲蔡英文向選民提出「3個拜託」。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

「18歲公民權」公民複決將與年底九合一大選同日舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文26日提出「3個拜託」，呼籲所有選民訂好11月26號回家的車票，並拜託提醒身邊的親朋好友，最後回家投下正確的一票，同時保證民進黨提名的候選人一定是認真、會做事，而且清廉、勤政、愛鄉土。

民進黨今天下午在中常會前舉辦「21＋1個理由！回家投票！」記者會。蔡英文在會中表示，最近這段時間，全國各地有許多年輕朋友站上街口、走進市場，前進到不同的場所，努力爭取18歲公民權的同意票，民進黨的候選人和支持者，也積極地響應「民主前進挺18」的訴求，她在每一個助選、助講的場合中，一定會幫18歲公民權拉票。

蔡英文說，之所以這麼做，是為了讓台灣的下一代，有更健全、更符合國際潮流的民主環境，相信台灣人民投出的每一張同意票，都象徵繼續深化民主、守護國家主權的決心，「顧主權、顧地方、顧人民，這一切的工作，只有蔡英文一個人是做不到的，我希望，社會大眾在肯定我們中央執政的同時，也能夠支持民進黨在地方推出的好人才」。

蔡英文表示，她保證民進黨提名的候選人一定是認真又會做事，有辦法將中央政策充分地落實到地方，也可以保證，民進黨提名的候選人，將會是清廉、勤政、愛鄉土，有辦法擦亮綠色執政的招牌，帶給地方更乾淨的政治環境。

蔡英文會中傳達「3個拜託」：拜託訂車票，拜託揪朋友，拜託回家投下正確的一票。她強調，民主社會最珍貴的價值，就是在於有權利投下神聖的一票，改變自己的家鄉，拜託大家用手中的選票，支持18歲公民權過關，也支持民主進步黨提名的候選人。

此外，民進黨青年部主任蔡沐霖會中報告時談及，過去1個多月內，國務青前往全台灣18種場所、超過40場活動，去宣講18歲公民權的理念，不過，根據民調顯示，儘管高達78.7％的民進黨支持者表示會投下同意票，但國民黨支持者僅37.8％，民眾黨支持者僅31.9％；另有76％民進黨支持者表示一定會去投票，43.8％國民黨支持者表示會投票，52.5％民眾黨支持者表示會投票，顯示各政黨推動18歲公民權的力度不同，可能有「口惠而實不至」的狀況。