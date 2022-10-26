「選前之夜」沒攻下凱道！蔣萬安搶輸陳時中　黃珊珊拿北市府前廣場

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

九合一大選倒數一個月，各政黨於26日0時積極搶11月25日「選前之夜」路權，據了解，民進黨台北市長候選人陳時中陣營已搶下凱達格蘭大道、北平東路路權，無黨籍台北市長候選人黃珊珊則拿到台北市政府前的市民廣場，但國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營原本預計要拿凱道，結果只搶到22、23、24日，目前有國民黨中央黨部前八德路二段當備案。

台北市路權於30天前開放申請，10月26日0時開放登記11月25日選前之夜路權，藍綠白3陣營積極爭取；由於台北市長柯文哲將卸任，北市府前的市民廣場有特殊意義，因此列為黃珊珊陣營第一優先選項。而民進黨中央黨部前的北平東路、總統府前的凱達格蘭大道，也分別成為綠、藍搶攻之地。

到了26日0時，台北市政府前的仁愛路四段、逸仙路、松高路等地立刻被登記，據了解，租借此路權的就是黃珊珊陣營。黃珊珊競選總部發言人李昀臻也證實，已順利搶下北市府市民廣場週遭路段，還有學校、私人場域等選項，目前尚未定案。

至於備受關注的凱達格蘭大道，從22日、23日、24日就開始陸續有人租借路權；但25日路權申請表當中，除了凱達格蘭大道之外，還多了民進黨中央黨部前的北平東路，引發外界質疑是誰租借。據了解，使用同一張申請單同時搶到25日凱達格蘭大道、北平東路路權的就是民進黨陳時中陣營，一次借走2段重要路權。

對此，陳時中競選總幹事吳思瑤證實，民進黨有拿到2個地方，分別爭取到北平東路、凱達格蘭大道，還會再綜合評估決定辦在哪裡。

而蔣萬安陣營部分，目前國民黨已有申請22、23、24日共3天凱道路權，但25日晚上卻沒有取得；而國民黨中央黨部周邊的八德路二段，也由國民黨先拿下。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹26日中午受訪時坦言，市府廣場、凱道都已被申請，自由廣場也沒有搶下來，只拿到凱道22至24日路權，25日晚上被別人搶走，「他們拿到25日也沒辦法場地佈置！」目前備案為八德路二段，但仍以蔣萬安陣營的考量為主。