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名間親子園區施工！小朋友想玩巨無霸溜滑梯　要等到12月

▲名間鄉苗圃變身親子遊樂園，南投縣長林明溱帶小朋友們率先開箱體驗。（圖／南投縣政府提供）

▲名間親子生態園區進行改善工程，巨無霸大型磨石溜滑梯暫時禁用。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣名間親子生態園區自去年底開園以來，吸引不少親子到此遊玩，縣政府為健全園區整體設施強度，即日起至12月中旬辦理設備改善工程，中央區兒童遊戲場區域暫停使用，籲請民眾遵守相關安全規範。

縣府去年耗資5888萬元，將位於名間鄉的苗圃公園化、打造成全縣第一座結合景觀、生態、親子遊憩功能的大型親子生態園區，並於12月19日正式對外開放；占地2.6公頃的園區除有心型大草皮區、落羽松及台灣梢楠的環狀步道，南側也興闢生態池、兒童遊樂設施、沙坑、噴水池、裝置藝術及戲水步道等休閒設施。

▲名間鄉苗圃變身親子遊樂園，南投縣長林明溱帶小朋友們率先開箱體驗。（圖／南投縣政府提供）

不過園區內有部分設施並不夠便民，陸續引發批評；民進黨人士今年8月即指出嬰兒車在入口會被門檔擋住、不得其門而入，園內也缺少一定比例的兒童廁所，更沒有哺乳室及盥洗設施，讓「親子」公園名不符實，遑論能讓不同年齡、能力以及需求的孩子透過遊戲的機會來發展體能。

縣府表示，本次工程預計進一步改善人工草皮及聯絡步道、增加遮陽設施，並建置廣播及監視系統等，園區內最受小朋友歡迎的巨無霸大型磨石溜滑梯範圍將禁止進入，不過周圍綠地及步道維持開放，民眾仍可進園，但請勿靠近施工區域，不便之處，敬請見諒。

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