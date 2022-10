世上最酷工作「去南極數企鵝」！沒有網路自來水　6000人搶爆職缺

▲南極洲洛克羅伊港(Port Lockroy)郵局外的企鵝們。(圖/翻攝推特@AntarcticHT)



記者吳美依/綜合報導

慈善機構「英國南極遺產信託基金會」(UKAHT)發布徵人啟事,聘請4人前往南極洲洛克羅伊港(Port Lockroy)郵局,協助英國南極調查局(BAS)統計企鵝及其他野生動物數量,並且繳交報告。儘管當地沒有網路、自來水或抽水馬桶,通訊及電力也都非常有限,卻有6000人搶破頭申請。

《今日美國》報導,洛克羅伊港郵局又被暱稱為「企鵝郵局」,由「英國南極遺產信託基金會」營運,協助南極洲保育及旅客教育。入選者的工作時間為今年11月至明年3月,也就是南極夏季月份,在總助理及野生動物觀察員薇琪(Vicky Inglis)的陪伴下,在南極洲度過5個月。

▲儘管生活條件刻苦,仍有6000多人瘋搶職缺,想要前往南極洲工作。(圖/翻攝推特@AntarcticHT)



根據徵人啟事,當地生活條件「基本但舒適」,不過雖然南極夏季氣溫可達50°F(約10°C),卻因為持續颳起刺骨寒風,體感還是急凍無比。除了種種生活限制之外,若想要洗澡或使用抽水馬桶,只能寄望來訪船隻開放使用。

2019-2020年曾在這裡工作的蘿倫(Lauren Elliott)說,即使要清理很多企鵝大便,南極仍是全世界最神奇的地方,還能交到一生摯友。

4名入選者全都非常興奮,麥莉(Mairi Hilton)是野生動物監測員,負責統計企鵝個體數量,觀察巢穴及新孵化的寶寶。克萊兒(Clare Ballantyne)將處理郵局每年約8萬張的卡片。娜塔莉(Natalie Corbett)為了遠赴南極經營禮品店,不惜與新婚4個月的老公分別。而露西(Lucy Bruzzone)是一名科學家,負責管理團隊並監督來往船隻,她說這個機會是自己「一生的夢想」。

So excited to finally announce our team heading to #PortLockroy in #Antarctica this season. They’ve had a busy day around the news studios @AntarcticHT https://t.co/7BBUhRem6B