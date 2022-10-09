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新竹棒球場整修逾2個月！他伸手一摸痛罵：X還是一樣

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

▲新竹棒球場啟用後出現多項疏失，於是暫停開放、緊急整修。（資料照／記者陳立勳攝）

記者柯振中／綜合報導

新竹市立棒球場造價12億元，卻傳出多項疏失，甚至有球員因場地問題受傷，開幕後不久就暫停開放、緊急整修。經過2個月的時間，棒球場內部狀況曝光，也讓不少網友傻眼，忍不住直呼「看起來高虹安要負全責」。

新竹棒球場斥資12億重建，7月22日首戰開幕後，接連爆出問題，甚至有安全疑慮，前市長林智堅23日深夜也坦言，重新啟用的球場仍不完美，責任由他一肩扛起。

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不過，林智堅後續捲入論文爭議，退選桃園市長，台大、中華大學的碩士學位也都被撤銷，隨後神隱許久。林智堅9月初現身，替民進黨新竹市長參選人沈慧虹站台，坦言新竹棒球場啟用時有做不好的地方，但就如同台積電一樣，晶圓也會有不良品，再度引起熱議。

▲▼新竹棒球場。（圖／翻攝臉書／人渣文本）

▲周偉航到新竹市立棒球場非管制區，摸扶手後痛罵「還是一樣」。（圖／翻攝臉書／人渣文本）

時隔超過2個月，新竹市立棒球場如今仍在改善當中，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航9日前去棒球場，結果一摸樓梯的扶手，就忍不住爆粗口，「X新竹市立棒球場還是一樣。」

而貼文曝光後，也被轉傳到PTT，不少網友留言嘲諷，「打高虹安很忙，棒球場改善晚點」、「看起來高虹安要負全責」、「小智：問就是台積電良率啦」、「新竹棒球場有比高虹安出國玩重要嗎」、「這個有高虹安小學聯絡簿有沒有簽重要嗎」、「先打高虹安再說，12億球場在那叫什麼？」

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