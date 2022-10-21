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「死亡泡泡」再現！400尾日月潭魚虎傾巢覓食　驚人畫面曝光

▲魚虎成魚護衛幼魚群出沒覓食，日月潭區又現「死亡泡泡」。（圖／陳琪元提供，下同）

▲魚虎成魚護衛幼魚群出沒覓食，日月潭區又現「死亡泡泡」。（圖／陳琪元提供，下同）

者高堂堯／南投報導

時序入秋，雖非萬物繁衍的季節，但日月潭的「潭中惡霸」外來種魚虎仍持續蠢動、威脅既有生態，有民眾近日目擊魚虎成魚護衛著大批幼魚在潭區出沒，浮出水面換氣時吐出「死亡泡泡」，令人怵目驚心；南投縣政府則表示，魚虎在氣溫緩降的秋冬時期不如春夏活躍，雖然今年電撈防治已超過7000尾，仍會持續監控、不讓魚虎族群繼續成長擴大。

喜愛攝影的民眾陳琪元日前在日月潭水域晨拍時，驚見一隻魚虎成魚帶領大批幼魚在潭邊游動、覓食，目測將近400尾，眾魚虎不分大小不時浮出水面張口換氣時，水面就浮現大量好比原生種警鐘的「死亡泡泡」，成魚的血盆大口更是駭人；而魚虎們警覺性也相當高，發現有人在附近就迅速游走。

▲魚虎成魚護衛幼魚群出沒覓食，日月潭區又現「死亡泡泡」。（圖／陳琪元提供）

對此，南投縣政府表示，110年執行的魚虎球電撈，至10月底有超過3萬4000尾，但今年到目前為止僅7000餘尾，顯示防治工作已有初步成果。

縣府指出，秋冬季節因平均氣溫降低，魚虎的活動力也會跟著減弱，不過對周遭環境仍具備高度機警、懂得隨時逃離險境，因此防治人員巡邏時一旦有發現就會立刻執行電撈，希望進一步降低魚虎族群數，不再讓日月潭既有魚種生態遭遇太大威脅。

▲魚虎成魚護衛幼魚群出沒覓食，日月潭區又現「死亡泡泡」。（圖／陳琪元提供）

▲魚虎成魚護衛幼魚群出沒覓食，日月潭區又現「死亡泡泡」。（圖／陳琪元提供）

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