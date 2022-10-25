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曹爾元啟動小三通復航連署　再創馬祖榮景

▲曹爾元啟動小三通復航連署

▲曹爾元與連江縣議員曹爾章、林惠萍（由左至右＿，啟動小三通復航連署行動。（曹爾元競辦提供）

記者楊淑媛／馬祖報導

馬祖小三通受疫情波及，已暫停近3年，衝擊馬祖居民生計！連江縣長候選人曹爾元啟動小三通復航連署行動，25日與連江縣議員陳書建、曹爾章、林惠萍共同在南竿介壽獅子市場辦理復航連署，鄉親響應熱絡，甚至將連署書帶回家要請家人朋友一起參與。

▲曹爾元啟動小三通復航連署

▲縣議員陳書建(左)參與小三通復航連署行動。（曹爾元競辦提供）

曹爾元表示：隨著國內疫情趨緩，中央也釋出一系列邊境鬆綁、開放國門措施，小三通不但是馬祖經濟的重要來源，也是兩岸和平穩定發展的試金石，呼籲中央應隨國境開放一同重啟小三通，再創馬祖榮景。針對小三通的復航連署活動將集結馬祖四鄉五島鄉親，接下來展開環島連署，並串聯金門縣長候選人楊鎮浯選辦，金門、馬祖一同為推動小三通復航發聲。

▲曹爾元啟動小三通復航連署

這項連署活動迄11月20日截止，並於11月22日行文陸委會，將鄉親們的連署書上呈，讓中央政府聽見馬祖人的聲音，看到馬祖人的需求！

▲曹爾元啟動小三通復航連署

依據政府公開資料顯示，2019年馬祖小三通出入境人數總計達6萬5千餘人，馬祖鄉親前往福州購買房地產或投資經營生意者不在少數，也有許多台商循此路線進出大陸，同時馬祖也有許多大陸配偶和依親定居的民眾，小三通航線對於馬祖民生至關重要。

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