▲賴香伶駁斥棄保說，籲市民跳脫藍綠惡鬥不必含淚投票。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長候選人賴香伶5日出席桃勤企業工會代表大會表示，桃園還有公部門時薪不到最低工資，這不僅違法也是市府行政怠惰；只要她還在公職就會認真保護勞工權益，對於越到選舉後期棄保投票說越甚囂塵上。賴香伶也指出，市民應跳脫藍綠惡鬥，不要為保住誰含淚投票，而是為了改變桃園、創造自己新未來投票。

賴香伶表示，勞工朋友過去在政治上面不希望特別支持哪個陣營，她今天來就是清楚的向大家報告，她在勞工環境和勞動的權益上做了哪些服務，桃園是勞工大市、有百萬的勞工，他們的權益有沒有被保障自己更清楚，最近她接到一個陳情，某軍方醫院雇傭人員有薪資低於基本工資的狀況，桃園還有這情形是非常不應該。

據她了解，他們時薪不到一百三十幾塊是已經違反相關規定，他們陳情沒有得到好的結果，這是政府行政上的怠惰、行政上的不認真，只要她在公職位子上，保護勞工這部分，「我會很認真的做到位！」如她上任會針對市府的委外計畫或是相關公部門的委外計畫，要求計劃聘僱人員起薪一定要三萬元以上，時薪也要高於基本工資，這是市府可以做得到也應該做的，因為業務預算本來就是招標規範裡面可以制定的，廠商得標後有沒有照市府規定的起薪、規定的勞動條件去做，市府可查核追蹤。

提到投票棄保問題，賴香伶呼籲，這次桃園很難得的有第三勢力民眾黨推出來多名青年參政的議員，如果市民朋友對於現在市政不滿或是對現有的藍綠的議員覺得做得不是很到位、不是很欣賞，真的不需要再像過去含淚投票或含恨投票，要把這個票集中給真的可以改變現有生態、新的政治監督力量的團隊，希望市民朋友們能夠認真看看她的以及民眾黨議員候選人的政見，是經得起大家的檢驗的，年底不是一個為了誰的保衛戰投票，而是為了台灣和桃園的發展，能夠脫離過去藍綠之間的攻防跟思維，選擇第三勢力、選擇民眾黨，改變桃園。