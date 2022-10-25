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張善政：我與對岸網軍作戰之際　鄭運鵬在賺人民幣

▲張善政以對比方式，抨擊鄭運鵬的雙標行為指出：他與對岸網軍作戰之際　鄭運鵬正大賺人民幣

▲張善政強調要將桃園打造成亞洲智慧新都。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政25日於「桃園2030電視暨網路CF 首發記者會」中，闡述心中桃園元宇宙的概念，強調要將桃園打造成亞洲智慧新都，談及自己對台貢獻時突然一轉，以對比的方式抨擊鄭運鵬的雙標行為，「2008年鄭運鵬大賺人民幣時，我正替宏碁開創科技新服務，投入政府資安跟對岸網軍作戰」，桃園選民應該要了解真相。

▲張善政以對比方式，抨擊鄭運鵬的雙標行為指出：他與對岸網軍作戰之際　鄭運鵬正大賺人民幣

面對媒體追問何謂桃園的元宇宙及亞洲智慧新都著重之處？張善政說，不希望元宇宙是一個噱頭，基本精神就是在一個數位世界裡面去建立完整的數位模型，是一個市政數位模擬的真實平臺。至於亞洲智慧新都，一是建造完善的基礎建設，包含其週邊的生活機能及交通，第二則是人才的培育及提升產業的科技含量，包含產業發展的創新跟應用。

▲張善政以對比方式，抨擊鄭運鵬的雙標行為指出：他與對岸網軍作戰之際　鄭運鵬正大賺人民幣

媒體也提問張善政，當初Google給四個地方讓你選擇，最後為何會選擇留在桃園？張善政表示：「Google是一個非常國際化的公司，他對員工的上班地點也給予非常大的彈性，非常尊重員工。會選擇台灣一是當時Google在亞洲規模最大的據點也就是臺灣，二是台灣桃園是我鍾愛的家，也是我最熟悉的地方，要我選一個營運據點，當然是選自己最習慣的地方，後來證明是最有效率的地方。」

媒體進一步詢問張善政昨日在臉書提到人生經歷的一部分，甚至點名鄭運鵬？張善政回應表示，「我們每個人的人生經歷都非常寶貴，大家都不會故意去浪費，自己也尊重鄭運鵬的人生經歷。」鄭運鵬到大陸去賺人民幣沒有什麼不好？但是2008年鄭到大陸去賺錢的時候，他就在桃園，就在宏碁，在桃園替宏碁開創科技新服務的工作。而在宏碁的時候也有相當的時間投入在幫我們政府服務，跟對岸的網軍在作戰。

由於張善政近期不斷遭對手陣營、側翼、網軍抹紅抹黑，張善政表示：「拿這兩個工作來對比一下，就可以知道說我們兩個人的人生經驗是多麼不同，對於臺灣的貢獻當然也不同。」張認為兩岸經貿本來就是台灣不可或缺的一環，但是「綠能你不能」的雙標行為，就是民進黨最讓人無法忍受的！

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