砸154萬臉書宣傳費！徐千晴揭「新竹廣告王」：比高虹安多37.5倍

▲高虹安競辦發言人的徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨徐千晴）

記者閔文昱／綜合報導

年底九合一大選倒數，新竹市長藍綠白三強激戰也進入白熱化階段，民眾黨新竹市長候選人高虹安競辦發言人徐千晴25日爆料，民進黨新竹市長候選人沈慧虹在臉書投入超過154萬的廣告費，近90天就砸了142.6萬元，比高虹安的3.8萬元多出37.5倍，開酸沈慧虹根本是「新竹廣告王」。

徐千晴25日在臉書表示，根據臉書廣告檔案庫報告，沈慧虹截至10月20日就豪砸154萬3962元的廣告，近90天的臉書廣告費用則也有142.6萬元，遠超國民黨新竹市長候選人林耕仁的30萬元，更是高虹安3.8萬元的37.5倍，甚至連桃園市長候選人鄭運鵬的41萬元以及張善政的9.6萬元也看不到沈慧虹的車尾燈，痛批民進黨「砸錢砸瘋了」。

▲沈慧虹。（圖／記者陳凱力翻攝）

除此之外，徐千晴透露，沈慧虹陣營還有滿街看板、各式彩色文宣，甚至還被抓包發業配給網紅部落客，再加上破150萬的臉書廣告費用，讓她不禁感嘆「民進黨真的好有錢」。她也質疑，沈慧虹當了30年的公務人員，結果光是臉書廣告的花費就超過她財產申報表上的金額，「那這些錢究竟來自哪裡？全都是政治獻金嗎？讓人非常好奇。」

徐千晴直言，前新竹市長林智堅過去在任內就有浪費公帑，舉辦許多「煙火式」活動的黑歷史，論文門事件爆發後更被挖出他有29位粉專小編，若沈慧虹當選是否也會效法林智堅，組成29位小編的「世界級團隊」，浪費新竹市民的納稅錢在這些煙火式廣告行銷費用上，「這樣的市長，真的是新竹市民想要的嗎？」

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