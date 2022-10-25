台南捷運再往前邁進　黃偉哲：藍線環評報告送中央審議

▲台南市政府積極推動捷運優先路網，交通局已將第一期藍線環評報告提送中央審查，市長黃偉哲表示，後續將積極爭取中央儘早核定綜合規劃與環評，期能加快建設腳步符合市民期待，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府積極推動捷運優先路網，交通局已將第一期藍線環評報告提送中央審查，市長黃偉哲表示，第一期藍線綜合規劃報告書於9月20日提送中央審議，後續將積極爭取中央儘早核定綜合規劃與環評，期能加快建設腳步符合市民期待，逐步建構台南市捷運路網，第一期藍線預計綜合規劃獲中央核定後8年完工通車。

交通局局長王銘德表示，第一期藍線環評內容包含沿線物化環境、生態環境、景觀遊憩、社會經濟、交通現況與文化資產等項目之現況、開發影響與保護對策等，主要內容刊登在環保署環評開發案論壇，並舉辦公開會議，會中市民踴躍參與討論，就施工及營運階段可能對環境造成的影響進行意見交換，並期許可縮短施工期以加速推動捷運建設，各方建議事項均已納入環評報告中謹慎評估處理及研提對策，以達建設推動與環境保護多贏的目標。

交通局長王銘德指出，第一期藍線是台南市進度最快的捷運計畫，串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，沿線將打造成健康、樂活、藝文、休閒及便捷的生活廊帶，路線長度約8.39公里，全線共設置11座高架車站及1座維修機廠，目前也同步辦理都市計畫變更以及預為準備後續設計、施工等作業，以期早日完成第一期藍線捷運建設，提供舒適、便捷、安全的運輸服務。

捷運工程處表示，就民眾特別關心的植栽、噪音及施工期間交通影響等議題，均納入環境保護對策妥為研提減輕方案，除針對施工影響範圍提出完善植栽移(補)植計畫提高存活率，施工及營運期間將設置噪音監測點，以即時調整減噪措施，依施工工序提出交維計畫與替代行車動線並加強宣導，透過分段、半半或夜間施工等方式，降低對周遭民眾交通與生活的影響程度。

捷運工程處指出，第一期藍線扮演連結本市優先路網藍線延伸線、紅線與綠線的重要角色，除解決交通壅塞問題外，將透過大眾運輸導向發展(TOD)策略，提升場站周邊土地使用強度與都市機能融合，縮短通勤時間、提昇公共運輸使用意願，減少私人運具使用與碳排量，打造以人為本的宜居城市，達到永續發展的目的。