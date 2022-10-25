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搭捷運被逼讓座「妹子1招神解」大媽秒閉嘴！網點頭讚：做得好

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▲有大媽要求原PO讓座 。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

搭乘大眾運輸工具該不該讓座，經常成為大家討論的話題，一名女網友表示，平常都是搭捷運上下班，即使他是坐在一班座位，也常常遇到阿姨要求讓座，這種時候她都會稱自己是「孕婦」，而且那些阿姨明明身強體壯，卻要求讓座讓她很不滿，但她也強調，如果遇到孕婦或是行動不便者一定會讓座。

原PO在Dcard上發文，住家靠近捷運起始站，因此常常一上車就有座位，擔心會遇到正義魔人，不會選擇博愛座的座位，都是選一般座位，「不過事實證明，就算不坐博愛座，道德綁架魔人還是無處不在」，經常遇到身強體壯的阿姨要求她讓座，「這種時候我都一律說自己是孕婦」。

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偶爾會遇到阿姨碎念「怎麼這麼年輕就懷孕」，這時，原PO則會說自己已經30歲了，「其實我才22歲」，然後再加上一句「又不是每個人都看起來老」就行了。原PO表示這方法屢試不爽，而且那些阿姨明明精神超好，身體健康，卻逼年輕人讓座，但她也強調，如果遇到孕婦或是行動不便者，一定會讓座。

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲遇到這種情況，原PO一律說自己是孕婦。（示意圖／資料照）

貼文一出，掀起網友討論，「沒坐博愛座，但是我是表演極度疲累上班族，狂點頭睡覺」、「好爽哦，還順便嘴對方我就是看起來年輕」、「看來胡說八道挺有用的，以後有機會試試」、「我都故意把肚皮挺出來然後摸摸肚子假裝孕婦」、「做得好」。

也有網友分享曾被要求讓座的經驗，「之前懷孕還遇到老人要我起來，說什麼沒有65歲不准坐」、「我曾經在公車上遇過一個老人，一上車就開罵在座各位年輕人，然後站在面前命令你起來不准坐著，看他罵人鏗鏘有力的樣子，我覺得我比他還需要坐著」、「我上次在捷運綠線也被一位歐巴桑拍醒，叫我讓座，我吼她說：這不是博愛座！」

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