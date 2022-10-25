台美城市外交新篇章！　台南與美國紐奧良締結姊妹市

▲台南市長黃偉哲25日透過視訊與美國紐奧良市的肯崔市長（Mayor LaToya Cantrell）會面及締結姐妹市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲25日透過視訊與美國紐奧良市的肯崔市長（Mayor LaToya Cantrell）會面及締結姐妹市，此次也是繼去年的日本京都後，台南市再度與國際知名大城締盟，為台南市的國際城市外交再立新篇章。

美國在台協會高雄分處黃東偉分處長、駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長、外交部北美司張詩瑞總領事與國立成功大學李俊璋副校長一同參與線上簽署儀式。

黃偉哲表示，2021年11月與肯崔市長進行視訊會談後，雙方即達成締結「姊妹市」（Sister City）之共識，並著重兩市在教育、文化和觀光領域的交流，尤其在台美夥伴關係越來越穩固的現在，這次的締盟對台南來說意義非凡，也是台美友好精神的實踐。

黃偉哲補充表示，台南正積極尋求國際教育合作夥伴，國立成功大學與位於紐奧良的路易斯安那澤維爾大學（Xavier University of Louisiana）亦於25日締結成為姊妹校，期望未來兩校的師生能受益於此成果，而台南與紐奧良市也將以教育合作為契機，逐步落實各項合作願景。

黃偉哲指出，紐奧良市以爵士音樂和「狂歡節」(Mardi Gras)等文化享譽國際，台南市亦為台灣的「文化首都」，兩市在藝文領域有許多合作機會。台南市即將在2024年舉行「台南400年」系列活動，他邀請肯崔市長屆時率團前來共襄盛舉，並期盼雙方情誼長久恆存。

紐奧良市長肯崔表示，紐奧良市曾在2019年參與慶祝《台灣關係法》40週年紀念活動，與台灣有友好互動，而今日的兩市締盟，以及澤維爾大學與國立成功大學簽署合作協議，更是延續了台美長期的友好情誼。她期待隨著締結為姊妹市後，雙方能持續探索各種合作與交流的可能性，尤其是藝文及年輕世代的交流。

美國在台協會高雄分處處長黃東偉恭喜台南市與美國紐奧良市締結姊妹市，期待透過這樣的關係，可以促進美國與台灣人民交流的機會。

羅復文處長表示，非常有榮幸今日能線上見證締盟，加以雙方學校澤維爾大學與國立成功大學締結為姊妹校，他相當期待未來兩市有更多的合作，駐處也將會盡力協助未來的交流。

紐奧良市位於美國路易斯安那州，歷史悠久、文化薈萃，保留許多法國、西班牙及非裔移民帶來的元素，紐奧良也是爵士樂發源地，爵士樂之父路易阿姆斯壯 (Louis Armstrong)等名家皆出身紐奧良市，該市每年舉辦的「狂歡節」(Mardi Gras)更吸引許多來自全球的遊客。