20大落幕「美中戰略成形」　民眾黨團：應速恢復兩岸官方溝通管道

▲邱臣遠、立委張其祿出席「二十大後美中戰略成形，政府對策仍如無頭蒼蠅」。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

中國國家主席習近平在中共20大中，針對涉台議題宣示不承諾放棄武力，中共黨章也寫入「堅決反對和遏制台獨」。對此，民眾黨立法院黨團今（25日）召開「二十大後美中戰略成形，政府對策仍如無頭蒼蠅」記者會，呼籲民進黨放下政治操作，盡速恢復兩岸常態官方溝通管道，爭取台海和平共處，才是兩岸全體民眾的福祉。

黨團總召邱臣遠表示，美國拜登政府14日公布國家安全戰略，指出「中國是對全球秩序最大挑戰」，美國務卿布林肯（Antony Blinken）則於17日跟19日談及「北京想要加速統一」，而美國期望這些歧見能和平解決。邱臣遠說，美中對台海情勢的戰略逐漸明確，但民進黨仍沉浸在選戰氛圍之中，從國安局長陳明通、國防部長邱國正到陸委會，只知道放狠話鼓吹「抗中保台」，無助降低兩岸對立情勢，無法讓人民安心。

邱臣遠指出，陳明通先是保證「蔡總統任內兩岸絕不會打仗」，十天內卻180度轉彎改口「2023年共軍恐以戰逼談」，怒嗆對岸「對台動武將淪為中華民族罪人」，陳明通論文爭議不斷，出訪行程又被洩漏，應回歸自己的專業職責，少介入選戰操弄人民恐懼情緒。

邱臣遠也指，邱國正重新定義「第一擊」，直言「自衛反擊之後就是開戰」，言論看似勇猛，卻增加小規模衝突上升為戰爭的風險，讓第一線官兵的「接戰規則」（Rules of engagement，ROE）無所適從。

對於陸委會，邱臣遠更直言，陸委會始終沒有建立兩岸避戰的溝通管道，目前熱線僅處理兩岸人民權利義務問題，即使112年度編列預算9.2億元，除了發新聞稿隔空譴責對岸外，完全喪失應有的功能。

邱臣遠表示，呼籲民進黨拋棄選戰利益，讓國家安全、國防戰略與兩岸事務回歸專業理性，盡速恢復兩岸常態官方溝通管道，爭取兩岸和平共處，是台灣生存的長期戰略；另外，民眾黨團也向習近平喊話，兩岸關係乃至於中美關係來到新轉折，兩岸有必要重建務實與互諒的新共識。