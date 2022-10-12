泰托兒所「3hrs殺戮」槍手喊：我來殺你的！　她摀住孩子嘴巴逃死

▲泰國前警察血洗托兒所，殺害多名師生。路透社稱，當天長達3小時的屠殺事件造成36人死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

泰國一家托兒所6日午休時間遭34歲前警察潘亞（Panya Kamrab）闖入殘殺師生。外媒報導，事件共造成36人死亡，其中包含22名兒童。據悉，潘亞在女友向他提分手的當天展開3小時殺戮，還在槍殺鄰居前大方表明「我來殺你的」。另一名女鄰居見狀死命摀住小孩的嘴，躲在家中不敢出聲，狂傳求救訊息，幸運逃死。

農磨蘭普府的前警察潘亞犯下泰國近年來最嚴重的兒童屠殺案，路透社採訪鄰居、目擊者與一名調查官後，整理出3小時恐怖殺戮的事件始末。潘亞1月因持毒遭解雇，他作案前附近鄰居連續數日晚上都聽到他家後院傳出槍響，而潘亞原訂在案發當天須前往法院，判決結果也將在隔天出爐，但黎明前鄰居就聽見潘亞和女友發生爭執。警方表示，女友向潘亞提出分手。

▲案發托兒所外蓋起白布。（圖／路透）

當天中午時分，潘亞開車在路上撞到機車騎士後直接對他開槍，又在十字路口撞向一群路人，他下車後持刀刺死3人、數人受傷，約12點半左右才抵達幼兒日托中心。目擊者說，潘亞朝托兒所門口開2槍後踹開大門，大約20分鐘的時間內，他從一個教室走到另一個教室，朝老師們開槍，並持刀砍死22名5到7歲的兒童。犯案後，潘亞隨即開車回家。

目擊者表示，有鄰居當時遇到潘亞便問「你在幹什麼？」結果潘亞竟回他，「我是來殺你的。」結果一名鄰居遭到槍殺，另一人遇致命攻擊。一名女鄰居當時見狀帶著2個年幼的孩子躲回家中，一邊用手摀住孩子的嘴，不敢出聲，一邊瘋狂向婆婆傳送求救訊息，而婆婆打了無數通報警電話，但警察卻回說目前人手不夠，直到潘亞試圖放火燒車又離去，警方都還沒出現。

▲泰國34歲前警察潘亞作案後殺害女友和女友的兒子，最終輕生離世。（圖／翻攝自推特）

潘亞離開女鄰居家後走回自家，下午3點左右燒毀了自己的皮卡車，並槍殺了女友和她的兒子最後輕生。泰國警察副局長哈克帕恩（Surachate Hakparn）坦承，警方對事件反應遲鈍，太晚趕到現場，未能阻止這場殺戮。警方認為，這起事件是由於情緒問題引發的，且驗屍後並未在潘亞體內驗出毒品反應。

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