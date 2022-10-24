多人公開聚餐竟被稱密會　謝福弘：韓國瑜在苗栗得票證明「我清白」

▲▼ 馬英九日前陪同謝福弘在竹南、頭份市場掃街。（圖／記者蔡文淵翻攝）

地方中心／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦日前質疑，謝福弘在2020年總統大選期間，為了個人發展而密會蘇嘉全，24日上午再舉行記者會，由苗栗縣西湖鄉農會前理事長蕭駿逸出席指證，宣稱當時曾被邀請出席這場密會。但謝福弘表示，他一輩子沒有投過民進黨，但是鍾議長陣營這些鬼扯卻講得像真的一樣，其實是因為鍾議長暴力犯罪，前科累累，還違法經營砂石一直被人揭發；對比謝福弘清清白白，找不到攻擊的點，所以鍾議長才虛構這些情節來抹黑他，「想要撕裂國民黨、分化我和韓國瑜」。

謝福弘強調，沒有密會，也沒有出賣，既然現場那麼多人，甚至前農會理事長及鄉民代表都列席參與了，竟然還能對外謊稱這是一場「密會」，智商是不是有問題？況且選舉前各路人馬並不是仇人，禮貌性拜訪是常見現象，但是選舉時藍綠各擁其主，界線非常清楚，而且2年前謝福弘積極在幫韓國瑜及徐志榮委員助選，辦了23場以上的說明會，不遺餘力，這些都有苗栗鄉親可以証明。

2年前在苗栗市謝福弘就是擔任韓國瑜的輔選工作，韓國瑜在各縣市開的票都沒有苗栗漂亮，在苗栗超過50%以上的得票率就是最好的證明。對於這種虛構抺黑的奧步我們已經提告，直接法庭見，沒什麼好再回應，不過鍾議長還有多少前科，還有多少違法的，應該趕快向苗栗縣民講清楚，說明白。

另外2019年5月11日蔡英文來苗栗禮貌性拜會，徐耀昌、陳超明、徐志榮、議長鍾東錦、副議長李文斌在晚間與蔡英文餐敍，鍾東錦不但積極參加，當場還爭取請客買單。這種積極討好綠營，又反過來分化國民黨的人，相信選民都會睜大眼睛看清楚。