綠營酸「不讓高雄惡夢桃園重演」　何元楷：豆腐渣工程是真正惡夢

▲何元楷稱豆腐渣工程是桃園人惡夢。（圖／何元楷臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對高雄市長陳其邁昨日北上替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，鄭運鵬於會中提及韓國瑜並表示「不能讓高雄的惡夢在桃園重演」？對此，國民黨桃園市長候選人張善政競選辦公室發言人何元楷24日表示，張善政當選市長會是桃園的美夢。對桃園來說，現今那些公安問題百出的建設，才是桃園真正的惡夢。

何元楷指出，鄭文燦執政下的桃園，公共建設安全問題不斷浮出，像是八德運動中心天花板塌落、牆壁多處漏水，過去平鎮停車場塌落造成傷亡、楊梅行政大樓遇雨上浮等，這些才是桃園真正的惡夢。張善政當選不會讓這些惡夢重演，

▲何元楷表示，張善政南、北桃園二場造勢晚會人山人海。（圖／張善政競辦提供）

另外，針對昨日鄭運鵬酸張善政22日北桃園造勢晚會上是動員來的。對此，何元楷認為，鄭運鵬是「吃不到葡萄說葡萄酸」，嫉妒張善政造勢晚會人山人海才出此酸言酸語。何元楷指出，張善政南、北桃園造勢人數逾2萬人，相較鄭運鵬造勢活動熱烈許多，因此鄭運鵬大概是嫉妒心大起，而酸張善政靠動員，這就是典型的「吃不到葡萄說葡萄酸」的心態。

何元楷說，過去鄭運鵬北桃園競總成立造勢大會，被爆出每部遊覽車8,000元補助動員情事，迄今仍受到選民熱論。