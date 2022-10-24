爭取農民選票！鄭運鵬強調和鄭文燦理念相同　推動農會再進化

▲鄭運鵬強調和鄭文燦理念相同，推動農會再進化。（圖／鄭運鵬競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬24日拜會大溪區農會，提出未來和農會一同合作的願景表示，現代化的農業需要地方特色，這八年來桃園市長鄭文燦和農會一起合作和突破，將觀光與農會結合，成功把人潮帶到大溪，他和鄭文燦有同樣的理念，允諾當選市長後會延續市政府和農會的合作關係，再讓桃園的農業大進化。

鄭運鵬說，這幾年鄭文燦把大溪照顧得很好，不僅推動產銷履歷認證，鼓勵研發創農產品，讓產品的價格變得更好，更積極推動觀光農業，舉辦韭菜花節、大溪豆干節、地景藝術節、綠竹筍節等活動，把大溪成功行銷到全國，「市政府和農會協力合作，創新結合在地資源，成功將桃園的農會再進化。」

鄭運鵬表示，除了農業的發展，未來大溪還會更進步，許多基礎建設一步步建立起來之外，交通建設也將會再進化，包括即將完工啟用的中庄吊橋，大鶯豐德交流道也要做起來，還有要和中央合作的板龍快速道路、大嵙崁計畫都要一起完成。

而要完成這些重要建設，需要可以信任和懂得聆聽的政府配合，他當選市長後會秉持和鄭文燦同樣的理念，延續和農會的互動關係繼續為大家服務。他強調，民主選舉就是選賢與能，選擇好的市長就是選民自己當自己的靠山，請大家肯定鄭文燦，支持有能力、會聆聽的三號鄭運鵬，讓大溪繼續進步。