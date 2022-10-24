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馬英九稱「票投藍營不會打仗」　她：國民黨是一路被打到台灣欸

▲▼馬英九出席「戴錫欽競選總部成立大會」 。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九出席議員輔選行程 。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

前總統馬英九近日表示，中共二十大修訂黨章寫入台灣獨立，但這顯示兩岸關係惡化，他呼應資深媒體人趙少康的論述，強調票投國民黨，兩岸才不會引起戰爭。對此，民進黨立委林靜儀24日表示，「國民黨還是中國人的時候，就一路被打到台灣欸」。

馬英九近日走訪選戰輔選行程時，多次借用資深媒體人趙少康所說的「票投民進黨，青年上戰場」，並補充強調「票投國民黨、兩岸無戰場」。他表示，自己執政8年間，兩岸不會打仗，還簽署了23個協議，西元2015年還與中國領導人習近平在新加坡會面，談論如何和平解決兩岸爭端，顯示兩岸和平是可以做到的。

馬英九認為，民進黨執政就做不到兩岸和平，唯有這次選舉讓國民黨大勝，才有可能在兩年後讓國民黨拿回政權，只有國民黨執政，兩岸才不會打仗。

對此，林靜儀透過臉書提出疑問「支持中國國民黨就不會打仗？」她說，國民黨還是中國人的時候，就被一路打到台灣；也舉烏克蘭為例，現在烏克蘭如果投降俄羅斯的話，就已經沒有烏克蘭了。

在林靜儀的貼文下，吸引近千名網友留言，哇的靠北小宇宙表示，「當初國民黨投降共產黨的降將，下場都很淒慘」；也有人說，「KMT的專長就是談判和簽和平協議，這不是一路簽到台灣來了嗎？」、「跪下來只會被蹂躪得更慘」、「支持國民黨會一直打輸仗」、「拳頭長在別人身上，我們無法控制，只能想辦法抵擋，哪有支持哪個黨就不用打仗的道理」。

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