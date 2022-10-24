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新北第6選區／陸續選好日子成立競總！候選人積極曝服務決心

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／張維倩、金瑞龍）

▲新北第6選區候選人陸續成立競總。（圖／翻攝自Facebook／張維倩、金瑞龍）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一大選倒數32天，新北市第6選區（中和區）共有11人登記參選，將選出6席。前幾日號次出爐後，候選人紛紛加緊腳步，有的選在好日子成立競選總部，也有候選人出席活動增加曝光率，積極向選民表達服務決心。

1號蔡明璋跟著新黨其他候選人參加活動，慶祝台灣光復節「我愛中華反毒愛家同樂會」；4號國民黨金瑞龍於22日成立競選總部，忙了一天後，特地發文感謝「凌晨雖然都還下著雨，一到早上，微風徐徐，接著就出大太陽，也讓整個活動順利進行、圓滿成功。」

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5號無黨籍的李正皓身為政治評論員，持續在臉書、節目「#94要客訴」談論政治，23日還辦萬聖節氣球派對；6號國民黨游輝宂也在22日舉辦競選總部成立大會，同框新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫；7號國民黨陳錦錠於22日成立南勢服務處歸僑後援會，接下來兩天都到各里關心環保、環境問題。

8號民進黨張維倩22日在臉書發文，感恩競總成立大會順利圓滿成功，看到現場超過2000名的鄉親頂著大太陽到場支持，讓她很是感動；9號民進黨張嘉玲近日則是活動滿檔，24日一早和新北市長候選人林佳龍一起站路口，向民眾問候道早。

10號民進黨張志豪PO出親子泡泡派對、全國旅新北同鄉之夜等活動照，24日早上也站上街頭拜票，下午則前往中山路三段關心人行道空間問題；11號民眾黨王如意在臉書PO出長文，分享她對柯文哲的看法，「有缺點的英雄仍舊是英雄，包裝完美的蒼蠅還是蒼蠅！」並談論政治人物的愛恨情仇。

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