超商獨家「哆啦A夢暖暖包」！3款超Q圖案一拆就熱　限時每片只要20元

▲萊爾富獨家開賣「哆啦A夢手握式12h暖暖包」，限時預購價199元。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

近日氣溫逐漸下降，看準民眾對保暖小物的需求增加，就有超商開賣獨家「哆啦A夢手握式12h暖暖包」，限時7天開放預購可享優惠價，每包皆有10入超可愛哆啦A夢造型圖案，且非常迅速發熱，不僅暖手也療癒心情，哆啦A夢粉絲一定要收藏。

萊爾富獨家開賣最新「哆啦A夢手握式12h暖暖包」，將在10/28起至11/3止於門市LINE群開放預購，預購期間可享優惠價每包199元（原價249元），限量2400包，每包有10入含3款造型圖案（款式數量隨機），每入皆為獨立包裝，且迅速發熱，一拿出手溫暖又可愛。

▲每包「哆啦A夢手握式12h暖暖包」皆有10入，3款造型圖案隨機分配。



另外，萊爾富門市即日起還有暖暖包8折起優惠，像是售價20元的小樂寶手握式暖暖包(單入)、售價25元的熔炎12時手握式瞬熱暖暖包(單入)等，11/15前可享「任選2件8折」；10/26起就能買到發熱衣，包含男女款黑色的特級親膚輕暖感V領上衣，原價249元，優惠價只要199元。

7-11即日起推出最新「小熊維尼超Chill森活門市快閃購」活動，首推「35CM造型大存錢筒」，以小熊維尼慵懶造型的經典微笑坐姿設計，可以存錢又可以當擺飾超可愛；「LED燈藍牙音箱」則推出維尼及小豬共2款設計，具LED檯燈、藍牙音箱以及手機架3種功能；另有「手持吸塵器」、「吹風機」等美型質感小家電；最後則是「迪士尼系列小沙發」，包括維尼、小豬以及米奇、米妮款，椅背上神還原經典耳朵造型，充滿療癒感。

▲7-11將獨家開賣「35CM造型大存錢筒」、「LED燈藍牙音箱」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

▲「追劇鍋」鍋蓋可放手機。

餐廚系列則有一鍋多功能的「追劇鍋」，可蒸煮涮煎，搭配手機座追劇鍋蓋設計，方便邊吃邊追劇；「調理機」具切碎、攪拌、碎冰、打發等多功能；「氣泡水機」則可簡易製作氣泡飲，附瓶蓋外出攜帶超方便；「小熊維尼寢具」有石墨烯被、石墨烯中枕以及床包三件組，石墨烯材質溫暖舒適搭配維尼大圖面設計更療癒。

▲迪士尼系列沙發有4款造型，椅背有超Q耳朵設計。

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