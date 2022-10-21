免集點了！超商獨家「限量小熊維尼周邊」一次看　巨大存錢筒超Q

▲7-11將獨家開賣「35CM造型大存錢筒」、「LED燈藍牙音箱」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

呼叫小熊維尼粉絲！就有超商獨家開賣最新「小熊維尼近20款限量周邊」，結合居家、餐飲、寢具等實用商品，包括超可愛「巨大小熊維尼存錢筒」以及可以一邊追劇一邊煮飯的「追劇鍋」，且為了讓粉絲更快收藏，這次不用集點，消費不限金額報手機號碼即可直接加價購。

7-11即日起推出最新「小熊維尼超Chill森活門市快閃購」活動，首推「35CM造型大存錢筒」，以小熊維尼慵懶造型的經典微笑坐姿設計，可以存錢又可以當擺飾超可愛；「LED燈藍牙音箱」則推出維尼及小豬共2款設計，具LED檯燈、藍牙音箱以及手機架3種功能；另有「手持吸塵器」、「吹風機」等美型質感小家電；最後則是「迪士尼系列小沙發」，包括維尼、小豬以及米奇、米妮款，椅背上神還原經典耳朵造型，充滿療癒感。

▲本次加價購活動有多款實用居家周邊。



▲「追劇鍋」鍋蓋可放手機。



▲迪士尼系列沙發有4款造型，椅背有超Q耳朵設計。



餐廚系列則有一鍋多功能的「追劇鍋」，可蒸煮涮煎，搭配手機座追劇鍋蓋設計，方便邊吃邊追劇；「調理機」具切碎、攪拌、碎冰、打發等多功能；「氣泡水機」則可簡易製作氣泡飲，附瓶蓋外出攜帶超方便；「小熊維尼寢具」有石墨烯被、石墨烯中枕以及床包三件組，石墨烯材質溫暖舒適搭配維尼大圖面設計更療癒。

▲全家最新湯姆貓與傑利鼠集點開跑了。（圖／全家提供）

「全家X湯姆貓與傑利鼠」最新集點加價購活動正式開跑了，一共有5款實用又療癒的小物等收，首推鐵粉必收藏的「起司馬克杯」，選用傑利鼠最愛的三角塊狀起司作為馬克杯造型，表面還有原型孔洞，分別搭配傑利鼠、湯姆貓的可愛身影，讓人瞬間秒融化，肯定要收，還有被壓成鬆餅狀的「傑利鼠絨毛坐墊」、被熨斗燙平的「湯姆貓吊掛收納袋」等。

▲超可愛起司三角馬克杯太欠收 。（圖／記者蕭筠攝，下同）



▲鬆餅傑利鼠絨毛坐墊實用又療癒 。

▲立體絨毛磁鐵特意以湯姆、傑利、泰菲3人萌臉製成。

除外還有2款泰菲造型小物，包括以湯姆、傑利、泰菲3人萌臉製成的「立體絨毛磁鐵」，不僅可以吸在辦公桌、冰箱上，還能當作鑰匙圈，療癒到不行，以及一組2入的傑利、泰菲造型「擦手巾」，可以看見2人一起把冰淇淋藏在身後，小心機十分逗趣，即日起至11/15前限時開放集點加價換購，鐵粉要衝。