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週末小確幸！超商「特大杯美式下殺40元、拿鐵50元」　甜點2件50元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11特大杯美式下殺每杯40元、特大杯拿鐵50元。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

今天辛苦一點，明天就放假啦！就有超商推出限時週末一系列優惠，吃的喝的通通有，其中，特大杯美式下殺每杯只要40元、特大杯拿鐵50元，咖啡控絕對要把握機會囤貨，而甜點則有任選第2件6折或2件50元優惠。

7-11門市推出「六日好康價」，10/22起至10/23止週末兩天，愛喝咖啡的你有福了，CITY CAFE特大杯美式5杯下殺200元、CITY CAFE特大杯拿鐵4杯200元、CITY PRIMA精品拿鐵4杯特價240元，可冰熱任選。

另外還有三角飯糰貼標品項任選2件送茶葉蛋1顆(+8元升級所長茶葉蛋)、逸品日式杯麵-博多豚骨風味第2件10元、韓國MilkBaobab香氛潔淨沐浴乳(白麝香/寶寶香/花束香)500ml特價290元／1000ml特價480元、芋泥雙餡菠蘿泡芙／老虎堂QQ黑糖半月燒任選第2件6折、奶油手撕餐包2件50元、現蒸地瓜全品項第2件5折(限部分門市販售）。

人氣手搖飲品牌「五桐號」的「葡萄系列」回來了，首推這杯「雪絨葡萄果粒」，選用綠茶凍層層堆疊一顆顆巨峰葡萄，再搭配巨峰葡萄冰沙，最後淋上香濃鮮乳奶香，口感微酸微甜超豐富。

▲▼五桐號「雪絨葡萄果粒」、「葡萄冰茶凍飲」回來了。（圖／五桐號提供）

▲「雪絨葡萄果粒」吸得到葡萄果粒、罪惡奶蓋。（圖／五桐號提供，下同）

另一杯「葡萄冰茶凍飲」則是選用帶有阿薩姆香氣的老實人紅茶作為基底，搭配完整巨峰葡萄果實、滑順綠茶凍，打造清爽滋味，以上2款新品即日起於全門市限時開賣。

▲▼五桐號「雪絨葡萄果粒」、「葡萄冰茶凍飲」回來了。（圖／五桐號提供）

▲「葡萄冰茶凍飲」是葡萄果肉搭配紅茶、綠茶凍的清爽組合。

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