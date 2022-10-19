超商限定門市爽吃！最新「胡椒餅熱壓吐司」　滿滿肉餡咬下爆汁

▲7-11推出新品「胡椒風味熱壓吐司」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣逐漸變冷，食慾也大開，這時候就要吃個過癮！就有超商推出門市限定新品「胡椒餅風味熱壓吐司」，現點現做熱騰騰吃起來超滿足，一咬下立刻爆出滿滿肉餡、嘴裡瀰漫肉汁，早餐或下午就這樣吃最幸福。

7-11即日起於全台1000間光和帕尼尼門市開賣「胡椒餅風味熱壓吐司」，現點現壓、免3分鐘出爐就能吃，嚴選在地豬肉以黑胡椒佐多種香辛料製成飽滿內餡，一口咬下先炸出滿滿肉汁，接著是濃郁的胡椒與蔥花香氣，非常適合當早餐或下午茶。

▲胡椒餅風味熱壓吐司咬下爆出多汁肉餡。



7-11「新極上御飯糰」同步帶來全新「極上饗宴」主題，這次與台北晶華酒店合作推出2款新品，「黑松露白醬鮭魚」，嚴選義大利進口黑松露醬及松露油，大西洋鮭左白醬，吃起來油脂豐富、香氣十足；另一款為「霜降和牛」，嚴選油花均勻、肥瘦適中的澳洲和牛，加入日本進口第一品牌壽喜燒醬，搭配炒和牛洋蔥，內外雙餡雙重享受。

▲「黑松露白醬鮭魚」咬下是滿滿內餡。



▲「霜降和牛」吃得到內外雙餡。



▲超可愛12公分迷你生乳捲來了。（圖／亞尼克提供，下同）

亞尼克推出全新「12公分迷你生乳捲」，主打親民份量、價格，滿足1人獨享、2人共享需求，此次有2口味選擇，其中，「Weiss生巧克力獨享生乳捲」把苦甜72%Weiss巧克力結合北海道奶霜後，再捲入整條生巧克力，搭配Q彈泡芙蛋糕大口咬下，每一口都超罪惡。

▲「白葡萄獨享生乳捲」吃得到整顆無籽白葡萄。

而「白葡萄獨享生乳捲」則是把美國無籽白葡萄一顆顆包進北海道奶霜中，還吃得到卡士達的蛋黃香，打造清爽滋味，即日起正式開賣及預購陸續出貨。