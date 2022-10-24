限時3天！超商「咖啡飲品＋御飯糰」優惠價來了　只要29元爽爽嗑

▲7-11推出「咖啡飲品搭配御飯糰」優惠組合價。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

早餐就這樣吃！就有超商推出限量「買4大咖啡飲品配指定御飯糰」可享組合價活動，最多可省176元，其中有民眾最愛喝的大杯美式，現在買7杯大杯美式加任選7個指定御飯糰只要390元，平均每項約只要29元，買到就是賺到。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出CITY系列「好食好喝」主題活動，即日起至10/26止，購買4大指定飲品搭配御飯糰可享組合優惠價，包含「CITY CAFE大杯美式7杯+指定御飯糰任選7個」優惠價390元/組、「CITY CAFE大杯拿鐵7杯+指定御飯糰任選7個」優惠價440元/組、「CITY TEA四季春青茶/英式紅茶」任選7杯+指定御飯糰任選7個」優惠價340元/組。

以上優惠每會員可限購4組，提供線上／門市支付購買，同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌換期限至2022/12/31止。

▲優惠品項、組數一次看。



人氣手搖飲品牌「五桐號」的「葡萄系列」回來了，首推這杯「雪絨葡萄果粒」，選用綠茶凍層層堆疊一顆顆巨峰葡萄，再搭配巨峰葡萄冰沙，最後淋上香濃鮮乳奶香，口感微酸微甜超豐富。



▲「雪絨葡萄果粒」吸得到葡萄果粒、罪惡奶蓋。（圖／五桐號提供，下同）

另一杯「葡萄冰茶凍飲」則是選用帶有阿薩姆香氣的老實人紅茶作為基底，搭配完整巨峰葡萄果實、滑順綠茶凍，打造清爽滋味，以上2款新品即日起於全門市限時開賣。



▲「葡萄冰茶凍飲」是葡萄果肉搭配紅茶、綠茶凍的清爽組合。