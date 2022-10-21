24小時爽吃！超商最新「韓國辣炒年糕杯」　爆濃起司口味超邪惡

▲7-11開賣最新「YOUUS辣炒年糕杯」，簡單加熱即可食。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

突然想吃韓國美食嗎？衝一趟超商就搞定！就有超商開賣全新「炒年糕杯」，共有辣味、起司口味可選，Q彈年糕搭配甜辣、濃郁起司味，送進嘴裡是滿滿的幸福感，且即日起至11/1還能享「任選2件8折、3件77折」優惠，買越多省越多。

7-11即日起開賣「韓國YOUUS炒年糕杯」，簡單加熱即可立刻享用，共有2款口味，「經典韓式辣味」每一口都能吃到甜甜辣辣的Q彈年糕，而不吃辣的最佳選擇絕對就是「起司口味」，年糕加入超濃郁的切達起司，一吃就上癮。

▲共有辣味、起司口味可選。

如果想再來點零食，也可以試試新品「北海道十勝起司條」，使用北海道加曼貝爾起司及鱈魚肉製成，搭配紅酒風味讓口感更有層次；以上3款新品自即日起至11/1止可享「任選2件8折、3件77折」優惠，趕快把握便宜開吃。

▲嘴饞一定要吃「北海道十勝起司條」。

人氣手搖飲品牌「五桐號」的「葡萄系列」回來了，首推這杯「雪絨葡萄果粒」，選用綠茶凍層層堆疊一顆顆巨峰葡萄，再搭配巨峰葡萄冰沙，最後淋上香濃鮮乳奶香，口感微酸微甜超豐富。



▲「雪絨葡萄果粒」吸得到葡萄果粒、罪惡奶蓋。（圖／五桐號提供，下同）

另一杯「葡萄冰茶凍飲」則是選用帶有阿薩姆香氣的老實人紅茶作為基底，搭配完整巨峰葡萄果實、滑順綠茶凍，打造清爽滋味，以上2款新品即日起於全門市限時開賣。



▲「葡萄冰茶凍飲」是葡萄果肉搭配紅茶、綠茶凍的清爽組合。