快訊／7-11開出9組發票大獎！只花64元就千萬　幸運門市曝光

▲7-ELEVEN開出9組發票大獎。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

財政部今（25）日開出2025年9至10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN公布這期開出9組發票大獎，分別有2張1000萬元特別獎、4張200萬元特獎、3張雲端發票專屬獎100萬元。其中一位超級幸運兒只花64元，就中1000萬元；而200萬元特獎幸運兒則只花45元。

統一超商表示，這期有2位消費者獲得「1000萬元特別獎」，一人在桃園市龜山區新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；另一人在台北市信義區宏泰門市花費64元購買飲品、鮮食。

還有4位獲得「200萬元特獎」，得主分別在新北市中和區藍山門市花196元購買飲品、鮮食；嘉義縣朴子市嘉庚門市花70元購買飲料；金門縣金寧鄉金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰；雲林縣古坑鄉新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。

「雲端發票專屬獎100萬元」得主有3位，包括在高雄市茄萣區新茄萣門市花39元購買飲品；基隆市七堵區七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食；宜蘭縣員山鄉員玉門市花71元購買飲品。

▼7-11開出2025年9至10月統一發票中獎名單。（圖／業者提供）



7-ELEVEN提醒，2025年7至8月期尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有位在7-ELEVEN鹿和門市購買商品幸運中兩百萬元的幸運兒尚未領取，提醒未兌獎的民眾，在2025年1月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5至10%回饋。

▼統一發票9、10月獎號出爐。（圖／社群中心製）

