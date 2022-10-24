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快訊／賴清德11月訪問帛琉3任務曝　11／16台帛航班重啟

▲▼總統府召開記者會說明賴清德出訪帛琉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府舉行記者會說明賴清德出訪帛琉行程。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德將啟動任內第三度出訪，下週前往南太平洋友邦帛琉，預計11月1日啟程，11月3日返國。總統府發言人張惇涵24日上午舉行副總統出訪帛琉共和國記者會，他表示，總統蔡英文特別指派賴清德訪問帛琉，展開「帛旅專案」3天鐵人行程，盼完成連結、觀光、合作等3大核心目標，台帛是印太區域堅實盟邦，盼推動高層互訪，持續強化兩國邦誼，增進兩國人民福祉。

張惇涵今天表示，帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）10月初訪台時，向蔡英文表達後疫情時代深化觀光合作交流的期待，邀請蔡英文親赴帛琉振興觀光，但當前國際局勢瞬息萬變，總統必須留在國內應對各項挑戰，因此特別指派賴清德於11月1月至3日訪問帛琉，「帛旅專案」雖然只有3天卻是鐵人行程，希望能達成連結、觀光、合作等3大核心目標。

張惇涵說，台灣及帛琉不只要深化連結，也要連結全世界，今年4月環保署長張子敬率團到帛琉出席海洋大會，不久前惠恕仁來台進行國是訪問，同時出席雙十國慶，副總統此行則代表重啟國門的台灣，要歡迎國際旅客來台灣；此外，台灣及帛琉要共同行銷海洋國家的魅力，將會有1天的行程聚焦在帛琉海洋觀光的魅力，他預告，11月16日起台帛航班將重啟，恢復兩國人民交流。

張惇涵說明，第三，此行除了高層互動，也將見證交通、農業、體育、醫療等領域的合作具體進展，合作成果豐碩廣受各界支持，盼持續以公私協力的方式，促進兩國人民福祉。

在訪團成員方面，張惇涵表示，包括外交部政務次長田中光、衛福部常務次長石崇良、交通部觀光局長張錫聰、農委會漁業署長張致盛，以及超過30名來自各縣市旅行公會、觀光旅遊業者，新光醫院董事長吳東進、老爺酒店集團總裁林清波將隨團出訪，並比照副總統今年1月出席宏都拉斯總統就職典禮的模式，依照指揮中心防疫指引，由新光醫院感染科主任黃建賢隨團擔任防疫官。

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