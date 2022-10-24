台南工務局施工...民宅崩塌路基掏空！林燕祝：市府應究責

記者林悅／台南報導



台南市議員林燕祝24日上午至永康區高速二街旁，因工務局施工造成嚴重崩塌、地基掏空的民宅會勘，林燕祝要求市府盡快解決問題與後續的相關賠償。

▲台南市永康區高速二街旁民宅，因工務局施工造成嚴重崩塌、地基掏空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝指出，為了改善大灣交流道壅塞問題，目前正在施工中的「高速公路往南側車道新增機車專用道」，因工務局第三工務大隊施工廠商施工損鄰，房屋嚴重崩塌，導致民眾有家歸不得。

林燕祝與交通局王銘德局長、工務局王建雄副局長、台南市土木技師公會理事長許引絃等相關單位24日上午到場會勘。林燕祝說，為了改善大灣交流道的壅塞問題，她在議會提出也多次與相關單位到現場會勘，所以整個改善的方案她都非常的清楚，最後一個方案「高速公路往南側車道新增機車專用道」預計於今年11月底完工，服務處卻在23日受理余小姐陳情因施工導致她的房屋崩塌。

余小姐表示，原她們一家3人同住，施工事發當天僅她在家，差點死在屋子裡面出不來，後來是用哭的跑出來的，因鐵門嚴重變形沒辦法開啟，牆壁整個垮下，一開始在裡面喊求救時，沒有人聽到，後來是有施工單位人員聽到她的求救聲，才有人拿電鋸把鎖鋸開，她才能幸運逃出來，現在想起還是心有餘悸。余小姐質疑，建築物為一層樓的平房，但為何施工高度卻挖了一樓半之高，比原路邊的地面還低，房子旁邊原來有圍牆與植栽，但施工時卻直接挖大量的土出來，導致整個地基都掏空，且事發時卻也沒有要疏散在房屋裡面的人員，施工時基本的安全措施也沒做好，是施工很大的疏失，施工廠商卻在事發後拿3萬元她要她暫時先不要住在這個地方，讓她感覺像在逃難一樣。

工務局表示，這是因為包商的施工順序不當造成，包商的疏失會請包商處理，先將擋土牆做好，該回填就回填，後再評估屋內損害狀況，如果太嚴重就直接打掉重新施作，目前暫住在外與後續修繕的費用都會要包商一併處理。

林燕祝指責，工務局施工前未做鄰房鑑定，也沒有打鋼板樁，才會發生這樣的狀況，要求市府與相關單位負起後續責任，盡快將建築物修繕恢復原狀，讓余小姐一家可以早日可以搬回自己的家。