　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衛報：中國全球地位暴跌　若企圖武統「國際多願助台」

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

1份25國調查顯示，過去4年中國全球聲望暴跌，在西方世界尤其如此，若北京試圖武力犯台，國際間多數輿論贊成以某種形式對台援助。

英國「衛報」（The Guardian）報導，全球線上民調業者「輿觀」（YouGov）及劍橋全球主義方案（Cambridge Globalism Project）這份民調也發現，中國在世上其他地方雖比在西方受歡迎許多，但調查訪問的25國，有20國仍偏好美國作為超級強權。

調查也顯示，中國的國際地位快速跌落神壇，比起2019年這份民調首次進行時大幅滑落；在部分國家，認為中國在世界扮演正面角色的受訪者銳減一半。

對中國的好感度過去4年呈下滑趨勢，波蘭從46%跌至24%，法國36%至17%，德國30%至13%，丹麥32%至11%，義大利41%至24%，英國35%至11%，印度44%至23%，美國27%至18%。

對中國的觀感之所以變得較負面，部分是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。逾8成受訪者認為疫情始於中國，相當大比例（在許多國家至少40%）懷疑病毒源於實驗室或在實驗室製造。

▲▼華南海鮮市場。（圖／CFP）

▲對中國的觀感之所以變得較負面，部分是受到新冠疫情影響，逾8成受訪者認為疫情始於中國。（圖／CFP）

中國侵犯人權的行為似乎也漸成關注焦點。在包括法國（從39%上升至45%）、德國（從46%上升至53%）、丹麥（從45%上升至53%）、西班牙（從21%上升至30%）和希臘（從18%上升到29%）等國家，認為中國當局「未經公平適當的法律程序就把數以十萬計中國公民關進集中營」的比率，今年比去年還多。

這份在8月24日至9月22日間進行的民調也發現，對美國抱持正面觀感的受訪者激增，部分國家呈V型反轉，正面觀感在2019年至2020年間下滑後，過去2年呈現回升，甚至不時達到新高。

美國的領導地位明顯更受歡迎，例如今年有62%的德國受訪者表示偏好美國而非中國作為世界政治霸主，2019年這一比例為43%。英國抱持這種看法的比例，則從52%增加至67%。

而且，在絕大多數國家，有更多人選擇美國而不是中國作為他們首選的超級大國。奈及利亞支持美國和中國的比例分別為77%和15%，印度為69%和9%，墨西哥為48%和23%，巴西為59%和11%，希臘為45%和19%。

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲約半數受訪國家多認為，如果中國以武力吞併台灣，其他國家應向台灣提供協助。（圖／路透）

對台議題上，包括英國（51%）、澳洲（62%）和美國（52%）在內的約半數受訪國家多認為，如果中國以武力吞併台灣，「其他國家應向台灣提供協助」。

瑞典（55%）、丹麥（51%）、印度（51%）、日本（55%）、肯亞（63%）和奈及利亞（60%）的受訪者也多數這樣認為。

而在贊成比例未過半的其他國家，大多數也支持協助台灣，包括在法國、德國、西班牙和波蘭，贊成對台提供協助者比不贊成者多，這幾國贊成對不贊成的比率分別為38%對22%、43%對27%、38%對22%和40%對15%。

支持美國為首聯盟對台提供重型武器或軍隊的比率普遍較低，但在受訪的13個西方國家中，有10國至少有4成受訪者贊成提供情報或軍事顧問，並對中國實施嚴厲的經濟制裁。

瑞典、波蘭、英國、美國、印度，以及肯亞、奈及利亞和南非這3個非洲國家，也願意考慮進行網路攻擊和親台資訊戰等「混合戰」。

YouGov學術總監迪瓦爾（Rogers de Waal）表示，這樣的輿論反映有兩種情緒交織，一方面不願與中國正面衝突，另一方面又支持防衛台灣的主張。

迪瓦爾說：「民意通常不像政策辯論那樣非黑即白，可能有很多人既支持防衛台灣，又樂見中國作為國際強權。」

►習近平野心大增！專家：台海恐爆現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡
►胡錦濤「被離場」獨子胡海峰慘了！　網揪2關鍵：已被習近平冷凍
►胡錦濤20大離席恐非自願　法新社曝4大說法：習近平容不下江、胡派

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
信義威秀直擊「老夫妻最動人一幕」　她見細節羨煞：這就是一輩子
逼吞威而鋼罰唱《不應該》！　男遭虐打5hrs慘死
防疫險「密切接觸」不賠！確診同住家人0+7　產險業笑了
快訊／台中黃昏市場命案！　37歲男陳屍廂型車
快訊／金鐘57追憶「漏了余苑綺」　三立認疏忽道歉
團團病況更差！活動力嚴重下降　癱地進食畫面曝光
大解封！　最新「4大鬆綁措施」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巨乳女模術後搭機慘爆開！高空壓力「直接爆頭」　鮮血從耳朵噴出

14歲少女偷開阿嬤保險箱！整疊鈔票約43萬台幣　分給班上每位同學

台灣危險了！「習家軍」何衛東升軍委副主席　策劃環台軍演就是他

衛報：中國全球地位暴跌　若企圖武統「國際多願助台」

海地黑幫「封鎖港口」治安敗壞！　日本宣布暫關閉大使館

俄名嘴言論泯滅人性　烏克蘭兒童「應淹死、燒死」他講完滿臉笑容

腦袋浸水遭啃咬！男孩游泳「鼻子鑽蟲蟲」　感染一周後不幸慘死

比特拉斯有先見之明！蘇納克料成首相　紐時：接爛攤子需展現手腕

飛機、行李碎片找到了！德健身大亨全家出遊墜機　6人恐全罹難

12歲女童Apple Watch警示聲狂響　醫一檢查「竟發現罹癌」

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

巨乳女模術後搭機慘爆開！高空壓力「直接爆頭」　鮮血從耳朵噴出

14歲少女偷開阿嬤保險箱！整疊鈔票約43萬台幣　分給班上每位同學

台灣危險了！「習家軍」何衛東升軍委副主席　策劃環台軍演就是他

衛報：中國全球地位暴跌　若企圖武統「國際多願助台」

海地黑幫「封鎖港口」治安敗壞！　日本宣布暫關閉大使館

俄名嘴言論泯滅人性　烏克蘭兒童「應淹死、燒死」他講完滿臉笑容

腦袋浸水遭啃咬！男孩游泳「鼻子鑽蟲蟲」　感染一周後不幸慘死

比特拉斯有先見之明！蘇納克料成首相　紐時：接爛攤子需展現手腕

飛機、行李碎片找到了！德健身大亨全家出遊墜機　6人恐全罹難

12歲女童Apple Watch警示聲狂響　醫一檢查「竟發現罹癌」

「都市之瘤」難根除　加強老屋更新刻不容緩

金管會祭限空令　吳東亮：有助穩定台股短期波動

移民署嘉義市站攜手地檢政風　強化新住民反賄選法治觀念

富藍戈富邦續留機會大？猛飆火球吸引日職球團關注

金曲歌后動刀後復出開唱！　將和「險截肢」歌手合體嘆：劫後餘生

血統牌出招！繼承曾祖父光復台灣正統　蔣萬安明成立外省後援會

資策會老長官挺高虹安　台大電機系友嘆：多少人沒資源出國？

選情受「柯文哲爭議言論」影響？　黃珊珊：不用每天牽拖在一起

何冰嬌本季三斬陳雨菲奪冠夢　賽後躺地看天花板：真的很棒

中山高北上235.7K貨車自撞　「四輪朝天」躺車道釀2傷

膽小黑狗「突然晚上8點吠」　後來阿嬤罹癌過世！回頭看監控發毛

國際熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

胡錦濤被請離場　獨子胡海峰恐仕途不妙

寶寶喝母乳突嗆到「嘴裡竟有乳頭」

離婚遭狠夫活埋奪產！她瘋狂刨土絕地求生

機身嚴重受損照曝！　韓國客機3降衝出機場跑道

印女被性侵　寫信總統賜死　

習近平連任總書記！韓媒驚曝：空氣瞬間窒息

胡錦濤離席恐非自願　法新社曝4大說法

眼睛「脫窗1.8公分」破世界紀錄！　他讚是恩賜

大韓航空衝出跑道！疑降落時「煞車失靈」

更多熱門

相關新聞

快訊／賴清德11月訪問帛琉3任務曝　11／16台帛航班重啟

快訊／賴清德11月訪問帛琉3任務曝　11／16台帛航班重啟

副總統賴清德將啟動任內第三度出訪，下週前往南太平洋友邦帛琉，預計11月1日啟程，11月3日返國。總統府發言人張惇涵24日上午舉行副總統出訪帛琉共和國記者會，他表示，總統蔡英文特別指派賴清德訪問帛琉，展開「帛旅專案」3天鐵人行程，盼完成連結、觀光、合作等3大核心目標，台帛是印太區域堅實盟邦，盼推動高層互訪，持續強化兩國邦誼，增進兩國人民福祉。

台灣加入歐洲經貿網新期程　持續力推台歐商務鏈結

台灣加入歐洲經貿網新期程　持續力推台歐商務鏈結

男孩游泳「鼻子鑽蟲」　一周腦袋遭啃咬慘死

男孩游泳「鼻子鑽蟲」　一周腦袋遭啃咬慘死

南韓海軍「警告射擊」驅離越境北韓商船

南韓海軍「警告射擊」驅離越境北韓商船

飛官跳傘逃生！下秒目睹戰機炸成衝天火球

飛官跳傘逃生！下秒目睹戰機炸成衝天火球

關鍵字：

台灣美中台台美關係北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

83歲陳淑芳心律不整「心跳停止14秒」急手術！

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

金鐘獎收視出爐！

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面