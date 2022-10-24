陽明山「火山地鳴」紀錄公開！2年2次都在同位置　噴氣口發出聲

▲陽明山小油坑。（資料照／陽管處，下同）



記者許力方／台北報導

台東池上9月19日發生6.8強震，中央氣象局監測報告顯示，系列地震型態為陸上極淺層地震，對地表破壞力較大，當時一度有不少人討論聽到「地鳴」、「山鳴」，陽明山國家公園管理處則公布觀測資料，大屯火山群過去確實曾有數次地鳴記載，發生在2015、2017年，兩次訊號來源就都是七星山及小油坑附近。

陽管處22日表示，台東地震引起地鳴話題，而地鳴產生的原因十分複雜，目前認為跟地震或火山活動等因素有關，當火山爆發或是地底下高壓蒸氣釋放時，都可能在空氣中產生震動，形成聲波，進而發生地鳴現象。有趣的是，世界各地不同的火山，其區域內發出的地鳴也有不同的頻率及波形等特性差異，就像是各個火山有著屬於自己獨特的語言一樣。

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▲小油坑有過「地鳴」紀錄。



陽管處認為，因此，透過分析火山發出的聲波訊號，能幫助了解火山底下岩漿、熱液及氣體活動的重要線索，而大屯火山群過去就曾有數次地鳴的紀載，為了進一步瞭解這些地鳴的特性、成因以及來源，大屯火山觀測站（TVO）在園區內設置了數個次聲波監測站，用來記錄火山區域所發出的不同頻率的訊號，並根據各測站接收到聲波訊號的時間差，加以修正後便能夠推測出真實訊號大致的來源。

以發生於2015及2017這兩起地鳴事件為例，根據計算後的定位結果，地鳴訊號來源皆為七星山及小油坑附近。由於該區域內有許多噴氣口，推測可能是由於大量氣體噴發時通過岩石裂隙所產生。不過地鳴現象和火山活動之間的關係仍有許多未解之謎，還有待未來收集更多的觀測資料及證據來驗證。

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