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陽明山爆「第2波土石流」！累積雨量破600mm　里長勘災愛車慘受困

▲▼陽明山第2波土石流，里長愛車受困。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲陽明山今早爆發第2波土石流，里長愛車受困。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

受到輕颱尼莎外圍環流影響，東北部今下起豪大雨，台北市擎天崗累積雨量突破600毫米，陽金公路、中興路口凌晨更傳出土石崩落，北市新工處今早好不容易在滂沱大雨中清運搶通，不料上午雨勢未見緩和，8時35分爆發第2波土石流，前往勘災竹子湖里長的休旅車更一度受困泥流之中。

陽明山國家公園在臉書粉專表示，數據已達到冷水坑公共溫泉浴室及周圍區域因應雨量預報及觀測預警性封閉之封閉中湖道路標準（24小時累積雨量達400mm），因此中湖道路冷水坑至中湖段15日下午已經關閉，環七星山人車分道步道之夢幻湖停車場至冷水坑溫泉浴室段業也已封閉，冷水坑公共溫泉浴室今日會持續關閉，請遊客配合，為了安全切勿上山。

今凌晨1時許，陽金公路、中興路陸續傳出土石崩落，現場情況嚴重，道路一度無法通行，經北市新工處出動機具後，好不容易才於今上午搶通，不料8時35分爆發第2波土石流，泥漿、碎石滾滾流下，連到場勘災的竹仔湖里長休旅車也慘受困其中，幸里長發現異狀時即時下車，並大喊要求附近車輛駛離，因此未有人員傷亡。目前相關單位已通知吊車到場，協助將里長車輛吊離。

陽明山擎天崗測站測得累積雨量已突破600毫米，達超大豪雨等級，山區道路頻傳落石坍方，呼籲民眾勿上山，以免發生危險。

▲▼陽明山第2波土石流，里長愛車受困。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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