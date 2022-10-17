陽明山土石流里長心有餘悸　陳時中今帶豬腳麵線上門：壓壓驚

記者呂晏慈／台北報導

昨日陽明山發生坍方與土石流，在土石流發生當下，湖田里里長曹昌正第一時間前往事發現場，緊急通報市府機關，隨後開車在附近巡查，不巧路上遭遇泥流，車輛轉眼就被泥水埋沒，情況千鈞一髮，所幸曹反應迅速驚險脫身。民進黨台北市長參選人陳時中，今天17日上午也特別帶上豬腳麵線前去探望，幫曹壓壓驚。吃麵的過程中，也一邊聽取曹昌正在第一線服務的心聲。

陳時中17日上午與土木技師莊均緯理事長、水土保持技師陳智誠理事長、立委吳思瑤、莊瑞雄、台北市議員陳賢蔚、陳慈慧與台北市議員候選人林延鳳一起上陽明山關心災情，並拜訪當地湖田里里長曹昌正，聽曹昌正述說前一天發生的驚險場面 。

▲陳時中（中）稍早買豬腳麵線給竹子湖湖田里長曹昌正（左）壓驚。（圖／陳時中競辦提供）

即使事情過了一晚，仍看得出來曹昌正心有餘悸，曹說，山區災害特別多，但是市政府卻沒有給予第一線的里長足夠的支持，不僅過去曾發放的急難處理金10萬元被柯市府取消，市府也不願提供足夠的保暖、防風及雨鞋等裝備。

陳時中認為曹昌正的一席話，讓人聽了有些心酸，里長是協助市府照顧市民的好夥伴，應該值得更好的對待，在氣候變遷急降雨好發的情況下，全市的里長都在強降雨就要在風雨中服務，曹里長的難處他感同身受，所以他當場承諾，未來會給全市里長好的雨具裝備，讓他們平安為人民服務。至於急難處理金取消的原因，陳時中也表明會進行了解。

另外，陳時中說，當未來一旦災害發生，里長第一線緊急處理的需要，要建立機制，例如如何委託、建立行政程序，都一定會來研議，希望在依法建立的機制下，簡化該經費的核銷程序，讓這些有救難需求的里長，可以即時給予里民所需要的幫助，並提出要為里長研擬全面性的安全保險，讓里長在為民服務時，多一層保障。

此外，針對過去災難通報經常是由里長發動，現在相關科技已有長足進步，陳時中說，政府應該建立更好的災害預警機制，對於山區的電力水利、道路交通、水土保持等常見跨部會問題，都要以專案處理，市府都要承擔起責任，與內政部、交通部、農委會、台電公司等中央相關單位，建立定期聯繫平台，即時發現問題、改善問題，降低突發災害所造成的風險。

陳時中認為，里長是市府在第一線最有力的盟友，作為一個想要把事做好的市長，就應該要給予盟友更多的支持，當災害發生時，往往都是里長在第一線面對安全的風險與市民的責難，作為一個負責任的市府，絕對不能讓里長孤單。