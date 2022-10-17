陽明山目前彙整有6災情　藍綠白市長參選人全衝上山勘災

▲陽明山傳出多項災情。（圖／陽明山國家公園）



記者陶本和／台北報導

全台多個縣市昨降下豪雨，台北市出現陽明山土石流、百齡橋停車場淹水變「泡水池」、康樂隧道土石樹木崩落等災情。陽明山國家公園17日提醒民眾，陽明山地區雨勢仍大，72小時累積雨量已超過1500毫米，並整理目前的6項災情；而2022九合一大選藍綠白陣營北市長參選人，上午也都緊急前往陽明山勘災。

陽明山國家公園表示，目前陽明山地區雨勢仍大，過去72小時累積雨量已超過1500毫米，部分道路及步道陸續有坍方、土石流的情形，提醒民眾若非必要暫時不要上山。此外，陽明山國家公園也整理9項目前的災情。

首先，在道路方面有4項，包括：陽金公路中興路口持續有土石流情形，目前無法通行；馬槽橋前道路塌陷龜裂，已封閉無法通行；行義路往龍鳳谷親水公園路口因龍鳳谷谷地行水區淹水，路口封閉禁止進入；而中湖道路(冷水坑產業道路冷水坑至中湖段)，因雨量已達警戒標準(24小時累積超過400毫米)，實施預警性封閉，夢幻湖停車場一併封閉。

▼陽明山傳出多項災情。（圖／陽明山國家公園）



在步道部分，絹絲瀑布步道0.7k處土石崩塌，已封閉兩端入口；而小油坑橋無障礙步道，大量雨水沿著小油坑噴氣口匯流下小油坑橋梳子壩，已封閉無障礙步道。至於遊憩服務方面，冷水坑公共浴室今日公休、生態保護區因豪雨關閉，天溪園也因豪雨禁止入園。

對於陽明山災情的關心，藍綠白陣營的市長參選人也都相當積極。國民黨台北市長參選人蔣萬安一早就前往內湖大湖里大溝溪生態治水園區，跟國民黨台北市議員李明賢、游淑慧、闕枚莎與前議員李彥秀，一起了解昨晚的災害應變情形。

隨後，蔣萬安趕往陽明山。蔣萬安指出，中興路往竹子湖方向兩天內坍方三次，在工務局同仁努力下，加強道路搶修清理，現已恢復通車；未來這邊要加強防洪排水，避免再生危機，「天災無情、人命無價，只有平常加強市政防災整備，才能在臨災時刻，捍衛市民的生命財產安全。」

▲蔣萬安勘災。（圖／翻攝臉書）



無黨籍參選人黃珊珊也取消本來規劃於競選總部的受訪行程，改到陽明山關心土石滑落情況。黃珊珊表示，此次強降雨是因颱風共伴效應，將來極端氣候、氣候變遷問題將成常態，這幾年都在做所謂「韌性城市」，「我們不能期待災害不來，而是災害來臨時承擔得起。」近年已有改善很多，比起過去動不動就到處積水，現在滯洪池已有發揮作用。

黃珊珊說，前陣子發生地震造成土石鬆軟，加上現在連續下雨使含水量過高，才會發生近日狀況，但沒有造成太大的山洪暴發，這幾年北市在防洪、邊坡安全上做蠻多的努力，比以前好很多。

在民進黨台北市長參選人陳時中方面，一早則是前往萬華關心災情，並到桂林路水門勘查積水狀況。陳時中表示，看見水退去後，留下滿地的垃圾與泥濘，工務與環保清潔單位的同仁，在風雨中忍耐著臭味，竭力恢復市容，這些第一線的同仁，向自己反映工作現場遇到的困難，「我當市長，我會提升人事資源，建立良好工作的環境。辛苦了！由衷的謝謝你們」。

隨後，陳時中也轉往陽明山、中興路與竹子湖路交叉口勘災，同時感謝第一線工務及環保清潔單位的同仁。

▲黃珊珊關心陽明山土石滑落情況。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲陳時中稍早在中興路與竹子湖路交叉口，陽明書屋站牌旁勘災畫面。（圖／陳時中競選辦公室提供）