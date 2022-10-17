陽明山災情頻傳「文大正常上課」　生怒：遠距上課很難？

▲陽明山災情頻傳，文化大學仍宣布正常上班上課。資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

受到中度颱風尼莎影響，儘管陽明山傳出土石流災情，中國文化大學昨（16日）深夜在臉書公布，根據中央氣象局氣象預報資料，以及校內蒐集最新陽明山地區的氣象資料，今天(17日)均未達天然災害停止上班及上課標準，今天仍照常上班上課。遭學生罵翻，批校方不知變通，明明可以用線上教學，為何要讓學生冒險上山。

學校昨貼文後，引發網友罵翻，「平常的風雨雨傘都會開花 颱風天還想讓學生上山 只要出事的不是自己小孩都沒差」、希望應變小組明天能撐著傘用微笑在校門口迎接學生上課喔！」、「所以我現在宿舍床位上天花板漏水 沒辦法睡覺 還要去上課嗎」、「線上上課有多難」。

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中度颱風尼莎雖已遠離台灣，但受東北季風與颱風外圍環流影響，氣象局今（17日）持續發布豪雨特報，包含基隆北海岸、大台北等山區會有局部大雨或豪雨。

文大校方表示，雖然陽明山部分地區傳出土石流災情，唯均距離學校所在地區仍有一定距離。經討論後也決議，若有學生因居住區域受颱風影響而無法到校，請與任課老師聯繫請假，並請任課老師酌情從寬協助：也請上課的老師與同學多加利用大眾交通工具，注意通勤安全。

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