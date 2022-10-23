美國築「晶片長城」阻陸發展　美企工程師撤出工廠致部分設備停轉

▲中芯國際員工。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國商務部工業與安全局（BIS）於當地時間7日頒布針對先進計算晶片（芯片，下同）和半導體製造物項的最新出口管制條例，限制向大陸出口先進半導體技術，同時對「美籍人士」在中國境內「支持、開發、生產」先進半導體提出限制。新規祭出後，有大陸工廠因失去美籍工程師而設備停運，也有半導體產線陷入替代品難尋的困境。

▲美國晶片出口禁令，衝擊大陸半導體產業。（圖／路透）

《經濟觀察報》報導，以美系為主的上游半導體設備商，受到直接傷害，它們無法對中國（大陸，下同）公司出口和維護先進設備；下游芯片設計的公司，如果在中國境內採購或代工一些落入新規範圍內的先進半導體技術，需要向美國申請許可證。

一位美系設備商員工17日透露，美國半導體出口管制條例生效一周後，一間大陸客戶的個別設備出現停轉，「產線上機台的保養通常是供應商在做，美企工程師撤出後，一些設備因為沒有零部件而面臨停轉，另一些設備在個別模塊有備份，但沒有人會換，也沒人會調校設備。」

直至10月11日，部分美系半導體設備廠商，同時也是大陸先進半導體工廠的供應商，旗下工程師紛紛撤離大陸工廠。該美系設備商相關人士指出，這是總部對中國區工程師的要求，「美國發出禁令後，總公司陸續通知中國客戶，相關的新設備將停止對華銷售，已經賣掉的設備不會收回，但也不再維護。」

▲大陸科創板第一股中芯國際上海總公司。（圖／CFP）

按美國頒佈的新規，大陸中芯國際、長江存儲及長鑫存儲等三間國有半導體企業的先進產線，將無法再進口被劃進限制範圍的美國半導體設備，且很難尋求替代品。

不過，大陸是頭部美系半導體企業不可或缺的銷售市場，美國的制裁令也對本土企業也帶來衝擊。據了解，受新規限制的美系廠商主要有KLA、Lam Research及Applied Materials等，在新規限制下，美國廠商失去服務大陸市場的機會。

其中，美國設備製造商應用材料公司33%的銷售額來自中國，Lam Research的銷售額為31%，KLA的銷售額約30%。

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

對於美國的半導體出口新規，大陸外交部發言人毛寧曾表示，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓，「這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。」

毛寧強調，這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復都將造成衝擊，「美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，阻擋不了中國發展，只會封鎖自己、反噬自身。」