飛機墜毀撞上民宅！炸出「12公尺高烈焰」吞噬房屋　機上無人生還

#BREAKING: A Plane crash has into a building causing a massive fire

#Keene | #NewHampshire



Multiple First responders are on the scene of a plane crash and large fire as right now there is no word if anyone is injured inside the building or what kind of plane went down pic.twitter.com/q6irydYKHz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 22, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

美國新罕布夏州近日發生飛行意外，一架小型飛機墜毀後撞上民宅，造成機上2人死亡，並引發火災。現場畫面拍到，飛機撞上民宅後，爆出了12公尺高的火焰，導致民宅迅速被火海包圍，所幸屋內民眾及時逃生，才未導致地面人員傷亡。

綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，當地21日晚間6點45分左右，一架比奇飛機公司（Beechcraft）的「Sierra」單引擎飛機，從迪蘭特霍普金斯機場（Dillant-Hopkins）起飛不久後，突然在機場北部墜毀，並撞上一棟住有8人的民宅，引發大火。

▲美國一架飛機墜毀民宅後引發火災。（圖／翻攝自推特）

從現場畫面可見，飛機撞上民宅的瞬間，現場立刻燃起了12公尺高的火焰，將這座約2層樓高的住宅盡數吞噬，空中濃煙滾滾。當地政府證實，機上的2名飛行員已在這起飛行意外中遇難，但民宅未有傳出人員傷亡，而紅十字會已派出至少6名成員提供援助。

住在附近的居民形容，飛機撞上民宅的瞬間，他們感覺到整個社區的房子都在晃動，而飛機撞到的是8人民宅的穀倉部分，恰好這8位居民當時都不在穀倉內，讓他們得以逃出死劫。報導稱，火勢已在當晚8點47分被撲滅，而失去家園的8位民眾，將在紅十字會的幫助下重新被安置。

美國聯邦航空總署（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）已開始著手調查意外發生的原因，但當局並未公開2名死者的身份，僅表示一旦有最新進展，就會立刻發布。