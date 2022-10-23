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美高中爆不明疫情！全校1000人「同時出現症狀」　一週47%學生缺課

▲▼斯塔福德郡高中上週有47%學生因類流感或腸胃症狀請假。（圖／翻攝自斯塔福德郡高中官網）

▲斯塔福德郡高中上週有47%學生因類流感或腸胃症狀請假。（圖／翻攝自斯塔福德郡高中官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國維吉尼亞一所高中有近半數學生和教職員工因出現類流感或腸胃症狀，而在過去一週缺課，引發外界關注。校方目前正和當地衛生部門合作調查學生大量染病的原因，並將對學校全面消毒。

綜合美媒報導，斯塔福德郡高中（Stafford High School）證實，該校近2100名學生中，有約1000人因類流感或腸胃症狀在上週請假，缺課人數佔了全校學生47%左右。除了學生，數名教職員工也同樣出現了上述症狀，顯示疫情已在校內蔓延。

▲▼斯塔福德郡高中上週有47%學生因類流感或腸胃症狀請假。（圖／翻攝自斯塔福德郡高中官網）

▲校方在學校官網上就校內爆發疫情一事作出聲明。（圖／翻攝自斯塔福德郡高中官網）

校方指出，他們正與當地衛生部門合作，以查明學生廣泛染病的「根本原因」；在當局展開調查之時，學校將持續開放，學生也能照常來校上課，但校內原定於23日舉行的活動和田徑訓練將被取消。

校長希克斯（Allen Hicks）日前也發布家長通知書，表示校方高度關注此事，並將持續監測疾病的情況，「我們可能會對學校的營運做出改變，而工作人員將對整座學校進行全面而徹底的消毒」。

《華盛頓郵報》指出，隨著美國進入流感季節，類似斯塔福德郡高中的病例會持續增加，這可能與假日旅行或新病毒株引發的新冠病例同時發生。

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