抖音要發抖了！年輕人改玩Gas　每日爆增10萬用戶成蘋果榜首

▲年輕人改玩Gas，每日爆增10萬用戶成蘋果App Atore榜首 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

還記得「TBH」嗎？這是一個曾在2017年，令全美青少年著迷的匿名社交軟體，當時在市場捲起千堆雪，如今，由同一團隊操刀，類似TBH的社交應用程式「Gas」出來了，且人氣直逼抖音。

根據人工智慧數據公司「data.ai」的統計資料顯示，Gas自2022年8月下旬上架以來，已被下載超過50萬次，且不斷創下新高，彭博社報導提供最新消息，Gas App已在全美青少年中掀起轟動，且成功超越TikTok和BeReal，成為美國蘋果App Store下載第一的免費App，每日增加近10萬用戶。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）有一份報導指出，Gas是由當初開發TBH的創始人比爾（Nikita Bier）及其團隊發開，其製作宗旨是希望年輕一代能更頻繁稱讚他人，希望讓青少年擁有正向網路體驗，同時提升自信心。

Gas APP製作團隊和幾年前爆紅的社交APP「TBH」是同一組，該款社交軟體在同年10月被當時的臉書收購、並於隔（2018）年7月宣布停運，現在由同一團隊開發另一款人氣APP活絡在人們視野中。

但該不會之後也會和TBH一樣，走向「被併購」的路吧？比爾和Gas其他共同創辦人回答的很絕對，Gas將不再接受外界併購或企業投資。