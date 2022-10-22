　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

抖音要發抖了！年輕人改玩Gas　每日爆增10萬用戶成蘋果榜首

▲手機,遊戲,軟體 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年輕人改玩Gas，每日爆增10萬用戶成蘋果App Atore榜首 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

還記得「TBH」嗎？這是一個曾在2017年，令全美青少年著迷的匿名社交軟體，當時在市場捲起千堆雪，如今，由同一團隊操刀，類似TBH的社交應用程式「Gas」出來了，且人氣直逼抖音。

根據人工智慧數據公司「data.ai」的統計資料顯示，Gas自2022年8月下旬上架以來，已被下載超過50萬次，且不斷創下新高，彭博社報導提供最新消息，Gas App已在全美青少年中掀起轟動，且成功超越TikTok和BeReal，成為美國蘋果App Store下載第一的免費App，每日增加近10萬用戶。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）有一份報導指出，Gas是由當初開發TBH的創始人比爾（Nikita Bier）及其團隊發開，其製作宗旨是希望年輕一代能更頻繁稱讚他人，希望讓青少年擁有正向網路體驗，同時提升自信心。

Gas APP製作團隊和幾年前爆紅的社交APP「TBH」是同一組，該款社交軟體在同年10月被當時的臉書收購、並於隔（2018）年7月宣布停運，現在由同一團隊開發另一款人氣APP活絡在人們視野中。

但該不會之後也會和TBH一樣，走向「被併購」的路吧？比爾和Gas其他共同創辦人回答的很絕對，Gas將不再接受外界併購或企業投資。

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
曾寶儀禮服「倒V字高衩」！　美腿全都露
一開場主持「秀超流利英文」！楊小黎學霸起底…網讚爆：口條好棒
快訊／5縣市大雨特報續發！　下到明天「降雨熱區曝」
LIVE／4戲劇女神爭視后！　金鐘紅毯登場
快訊／狂賀！富邦接手首冠　鋒總率隊擊退兄弟3勝1敗封王
普丁若炸水壩「破壞力等同原子彈」！　澤倫斯基急了
名嘴驚爆「主動脈剝離14cm」！　隨時會走已交代後事
人妻極樂2男喊：好想被你X　「解鎖超多」懷孕了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

抖音要發抖了！年輕人改玩Gas　每日爆增10萬用戶成蘋果榜首

Apple將再失大將！首席硬體設計師要離職　新品設計恐被影響

2022世足看中華！Hami Video金球大禮包獨享888元暢看64場全賽事　再抽好禮

YouTube Premium要漲了！家庭方案收費大漲28%

根本就是現場演出！5G沉浸式直播　零時差欣賞多角度展演

YouTube Premium調整多國費用　阿根廷漲幅290%破紀錄

蘋果更新釀災情　舊iPhone一升級Face ID就罷工

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

8旬老師傅打開百年保險櫃　花40分鐘揭彰化「黃金傳說」

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

橘色惡魔魅力橫掃全台！ 5分鐘「有笑有淚」全紀錄

抖音要發抖了！年輕人改玩Gas　每日爆增10萬用戶成蘋果榜首

Apple將再失大將！首席硬體設計師要離職　新品設計恐被影響

2022世足看中華！Hami Video金球大禮包獨享888元暢看64場全賽事　再抽好禮

YouTube Premium要漲了！家庭方案收費大漲28%

根本就是現場演出！5G沉浸式直播　零時差欣賞多角度展演

YouTube Premium調整多國費用　阿根廷漲幅290%破紀錄

蘋果更新釀災情　舊iPhone一升級Face ID就罷工

陳其邁「再拼4年」大會變小夜市　最大咖要來了…600警維持秩序

金鐘獎／曾寶儀杏色禮服「倒V字高衩」超仙！　網盛讚：美哭

馬自達變福特！台積電員工變造車牌躲查緝　「0改成8」被逮下場慘

20車手連環撞畫面曝！多人腦震盪、骨折　日本自由車公路賽急喊卡

金鐘獎／一開場主持「秀超流利英文」！楊小黎學霸起底…網讚爆：口條好棒

鄭宏輝怒轟邱顯智惡意貼標籤　「從來不曾在苗栗擁有不動產」

妙齡女偕男同事包廂內%%...事後控性侵　還原真相「原來如此」

快訊／5縣市大雨特報續發！下到明天「降雨熱區曝」

只差金曲就大滿貫！林柏宏想唱主題曲　慘被導演打槍：有別的人選

花花首發聲「不介意3人對質」！遭疑挑撥劉雨柔、楊皓如：清者自清

3C家電熱門新聞

抖音要發抖了！年輕人改玩Gas　每日爆增10萬用戶成蘋果榜首

寄生帳號的末路？Netflix將推新功能　為拒絕免費共用鋪路

YouTube Premium月費調漲

Apple將再失大將！首席硬體設計師要離職　新品設計恐被影響

蘋果更新釀災情　舊iPhone一升級Face ID就罷工

金曲歌王許富凱買養身椅孝親原因

靠《怪奇物語》救訂閱數！　Netflix第三季用戶大增241萬

YouTube Premium要漲了！家庭方案大漲28%

iPhone 14 Pro逐漸退燒　報告：發貨時間低於同期iPhone 13 Pro

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

六款旗艦機續航實測出爐　iPhone 14 Pro Max超車安卓奪冠

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

Sony OLED A80K征服小男孩樂團

iPhone 14 Pro爆災情！外媒揭訊號比前一代差

更多熱門

相關新聞

THOM BROWNE在微風南山蓋辦公室

THOM BROWNE在微風南山蓋辦公室

美國的設計師品牌THOM BROWNE去年（2021年）2月首次登台，如今終於迎來第二間專門店微風南山店，《ET FASHION》搶先帶大家逛店，除了有最新秋冬系列單品，龍蝦包、Hector臘腸狗提包以及經典灰色西裝，最新潮流單品都能在店內找到。

離婚遭狠夫活埋奪產！她瘋狂刨土絕地求生

離婚遭狠夫活埋奪產！她瘋狂刨土絕地求生

美BQ.1、BQ.1.11病例翻倍　歐洲料11月成主流病毒

美BQ.1、BQ.1.11病例翻倍　歐洲料11月成主流病毒

美10年期公債殖利率飆升　專家建議押寶高品質債！

美10年期公債殖利率飆升　專家建議押寶高品質債！

影／資安危機！阿兵哥寢室拍抖音、抽電子煙　陸軍證實：記過懲處

影／資安危機！阿兵哥寢室拍抖音、抽電子煙　陸軍證實：記過懲處

關鍵字：

抖音美國蘋果App

讀者迴響

熱門新聞

劉雨柔、楊皓如正式撕破臉！深夜爆哭：這就妳水準

蔡尚樺爆乳過頭道歉了！鬆口認「我很後悔」

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

醫示警：「這1位置痛」小心是胃癌！有3症狀已中末期

外甥來家裡玩突安靜！他見絕望一幕崩潰

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

趙小僑女兒3月大確診疑腦炎「緊急送ICU」！

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

WHO警告：XBB免疫逃脫「史上最強」

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

7寶媽剛懷孕「6孩子全確診」　孩子命名公式意外曝光

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

1000瓶精液混尿！「終極宅男」噁屋曝光

快訊／12:38發生規模4.5地震！最大震度3級

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

更多

最夯影音

更多
恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人
小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面