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大陸 大陸焦點 特派現場

《新華社》披露習近平2020年就部署人事　「政治標準」是選人首位

記者蔡儀潔／綜合報導 

新一屆中共中央政治局常委、委員名單今（23）早出爐，大陸官媒亦發文披露「兩委」誕生過程，包括總書記習近平早在2020年底，就開始統籌謀劃黨的二十屆「兩委」人事準備工作，而選人用人首位是「政治標準」。

▲▼習近平,中共中央政治局常委,丁薛祥。（圖／路透社）

▲習近平。（圖／路透社）

《新華社》22日晚間發出題為《新一屆中共中央委員會和中共中央紀律檢查委員會誕生記》的報導。內容指出，早在2020年底，習近平總書記和黨中央就「從黨和國家事業發展全局出發，統籌謀劃黨的二十屆『兩委』人事準備工作」。

習近平2021年3月主持召開中央政治局常委會會議、中央政治局會議進行專門研究，決定成立二十大幹部考察領導小組，他親自擔任組長；6月，中央政治局常委會會議、中央政治局會議審議通過了《關於認真做好二十屆「兩委」人事準備工作的意見》。

此後一年多來，習近平3次出席省區市黨委、中央和國家機關等單位黨委（黨組）主要負責人會議，多次聽取「兩委」人事準備工作彙報，提出要「堅持正確政治方向、堅持和加強黨的全面領導、嚴把人選政治關廉潔關、樹立新時代選人用人鮮明導向、嚴肅換屆紀律」等一系列重要要求。

從2021年7月底開始，中共中央分3批派出45個考察組，對31個省區市、124個中央和國家機關、中央金融企業、在京中央企業等單位進行考察。中央軍委也派出8個考察組，對全軍25個軍委機關部門和大單位進行考察。

習近平稱，選人用人第一位的是政治標準，並指示要發揮中共黨組織的領導和把關作用，不搞「海推」、「海選」，決不能簡單以票取人；進不進「兩委」不能對號入座、想當然、依慣例，首先政治上要達標，要深化政治素質考察，避免表面化、形式化，做到看得到摸得著把握得住。

中共中央則提出，中委人選要按照馬克思主義政治家標準來衡量，做到政治堅定、對黨忠誠，堅決在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。

▲中共七常委亮相。（圖／記者任以芳攝）

▲中共7名新常委亮相。（圖／記者任以芳攝）

據今日公佈名單，新一屆政治局常委共7人，分別為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥，以及李希。

中央政治局委員減少1人，共24名，分別是丁薛祥、習近平、馬興瑞、王毅、王滬寧、尹力、石泰峰、劉國中、李希、李強、李干傑、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、趙樂際、袁家軍、黃坤明、蔡奇。此名單按姓氏筆畫為序排列。

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