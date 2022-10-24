中共二十大落幕港股急殺750點！　失守16000點「創13年新低」

▲新一任的7名政治局常委均是「習家軍」。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大落幕，未來5年的政治班底23日出爐。港股今（24）日一開盤就創下13年新低，外資在香港大力「倒貨」，恆生指數跌破16000點，其中阿里巴巴急殺11%至62港元，再創新低。

▲▼ 港股當日和二日行情。（圖／翻攝自玩股網）

恆生指數今早開盤15894.75，較前一個交易日的16211.12，開盤即跌超過316點；今早最低來到15440.51，狠跌超過750點。截至11時45分，恆生指數報15459.38，下跌751.74點，跌幅來到4.64%。

國企指數跌幅超過5%，科技指數重挫5.5%至2930.81點，2915.78點為上路以來最低。重磅股「阿里巴巴」跌至62港元再創新低，急殺11%；百度下跌10%至80.85元；京東跌幅超過10%，跌至146.8元。

另外，大陸國家統計局今日公佈經濟數據，第三季度GDP為307627億元（人民幣，下同），增長3.9%；今年前三季度GDP增速為3.0%，「經濟運行恢復向好。」

中共中央總書記習近平日前在二十大大會上指出，中國經濟發展重心將繼續轉向「國家安全」，政府將加大力度推動被認為具有戰略重要性的行業。外媒指出，習近平經濟政策的3個關鍵字分別是「國家安全、戰略產業、政府主導」。

疫情管控方面，習近平再度強調「動態清零」，被認為二十大後會持續嚴格的防控政策。高盛預計，「動態清零政策」將持續，2023年第二季開始逐漸放鬆。