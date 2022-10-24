習近平野心大增！專家：台海恐爆現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

▲學者指出，台海衝突可能會演變成現代史上最慘烈的戰爭。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著中共總書記習近平取得第3個任期，外界對於他的「野心」感到十分擔憂。美國學者就分析，在習近平形同能成為終身領導人後，幾乎能保證他會對台灣發動攻擊，而這也會引來美國出手干預，讓台海衝突演變成現代史上最慘烈的戰爭，每天可能會有數千人死亡。

根據《太陽報》報導，美國史丹佛大學中國軍事分析師梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）指出，習近平在未來5年任期內，對台灣發動攻擊的機率非常高，幾乎能肯定解放軍正在敲定奪取台灣的計畫，而這樣的舉動也會引發美國的干預，「可能會導致『現代史上最慘烈的戰爭』發生，每天會有數千人喪生。」

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



梅惠琳表示，先前習近平不希望在二十大之前有任何軍事行動，但現在已經解除了限制，襲擊台灣的風險大增，「我想說的是，幾乎可以肯定他會使用武力，從習近平的角度來看，奪取台灣只是在等著適合的時間而已，他的野心勃勃，所以當機會存在時，沒有理由等待。」

梅惠琳警告，不要低估習近平鞏固地位而願意承擔的人力和經濟成本，「中國願意容忍高額損失，因為他們對此（奪取台灣）的感覺比美國更強烈。」她提到，習近平很願意接受短暫的高經濟成本，因為從長遠來看，這不會產生不利的影響。

台海若發生衝突，北京可能會採取「珍珠港式偷襲」快速打擊美國戰力，梅惠琳形容，美國可能會因缺乏增援，在一周內就被擊敗，但也有可能受限於台灣地形，讓戰爭持續更久的時間，「中國入侵所造成的破壞，是烏克蘭戰爭無法比擬的，每天可能會有數千人喪生，這可能是現代史上最嚴重的戰爭。」

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