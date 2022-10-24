劍指台灣？中共軍委副主席「兩人背景惹關注」　實戰派將領入列

▲張又俠（左）和何衛東（右）。（合成圖／翻攝自人民日報網和百度百科）

記者鄭思楠／綜合報導

中共第二十屆政治局的24人名單出爐。72歲的現任中央軍委副主席張又俠，以及65歲的東部戰區原司令員何衛東位列其中，顯示張又俠與何衛東將出任新一屆中央軍委副主席。張又俠具有實戰經驗，而何衛東曾長期在台海前線服役，外界分析指，這或將意味著會加緊對台灣的攻勢。

綜合媒體報導，兩名軍委副主席中，張又俠已高齡72歲，何衛東則早在2019年屆滿副戰區退役年齡時升任東部戰區司令員，兩人打破年齡限制出任軍委副主席。

72歲的張又俠於1968年入伍，歷任陸軍第十三集團軍副軍長、軍長、北京軍區副司令員、瀋陽軍區司令員等職，2012年進入中央軍委，2017年擔任中央軍委副主席至今。

張又俠18歲入伍，被分配到駐雲南昆明的第14集團軍。1979年中越戰爭期間，二十多歲的他成為連長，他還參加過1984年老山戰役，是罕有曾經參加過實際戰鬥的解放軍現役上將。

65歲的東部戰區原司令員何衛東曾長期在南京軍區第31集團軍服役，曾任偵察處長、31集團軍參謀長、上海警備區司令員等職，2016年任西部戰區副司令員兼戰區陸軍司令員。2019年12月，何衛東升任東部戰區司令員，晉升上將軍銜。

其中何衛東曾長期在台海前線服役，2019年出任東部戰區司令員後，負責規劃作戰計劃與訓練作業，今年8月的「圍台軍演」也是依照他所規劃的基礎來執行。

而本屆軍委之中，連任委員的苗華同樣長期在駐閩的第三十一集團軍服役，顯示對台前線的戌守經驗在軍委中成為重要條件。除了台海經驗之外，張又俠及另一名新任軍委劉振立，則先後投入越南戰場作戰，是以實際作戰經驗而受到重用。

▼中共政治局新入局13委員。（製圖／ETtoday）

