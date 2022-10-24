原則問題寸步不讓！　江金權：有效應對外部勢力在台挑釁破壞

▲ 中央政策研究室主任江金權。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導



中共第二十次全國代表大會22日閉幕，中共中央於今（24日）10時舉行新聞發佈會，介紹「解讀黨的二十大報告精神」，中共中央政策研究室主任江金權也列出6項指標意義。其中第四項「維護國家安全能力顯著提高。」十年來，貫徹總體國家安全觀，完善國家安全體系，在原則問題上寸步不讓，有效應對外部勢力在台港疆藏、南海等方向挑釁破壞，強調未來維護國家安全。

出席新聞發佈會發言人有，中共中央政法委秘書長陳一新，中央政策研究室主任江金權，中央改革辦分管日常工作的副主任、國家發展改革委副主任穆虹，中央紀委國家監委宣傳部部長王建新，中央辦公廳副主任兼調研室主任唐方裕，中央宣傳部副部長孫業禮。

江金權首先解釋二十大報告由黨內民主和全過程人民民主、集中全黨全國人民共同產出。黨中央在黨內進行兩輪徵求意見，多達4700多人，通過網路向社會公開收集意見達850多萬條，體現新時代黨和人民的實踐經驗和理論創新成果，有利於國際社會進一步瞭解共產黨執政理念、執政方式、執政能力。

江金權說，新時代十年的偉大變革，是全方位、根本性、格局性的，體現在改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍各個方面。報告從16個方面總結概括了十年來的偉大變革。 指出最具標誌性意義的有6個方面。

一是取得「兩個確立」的重大政治成果。「兩個確立」是共產黨十八大以來重大政治抉擇，是新時代十年最重要的政治成果，也是取得偉大變革的根本原因，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

二是經過十年來全面從嚴治黨實踐的錘鍊，管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉，黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患得到消除。

▲中共中央今上午舉行新聞發佈會，介紹解讀「黨的二十大報告精神」 。（圖／記者任以芳攝）

三是勝利實現全面建成小康社會目標，全國一起打贏脫貧攻堅戰，歷史性解決絕對貧困問題。

四是維護國家安全能力顯著提高。十年來，貫徹總體國家安全觀，統籌發展和安全，完善國家安全體系，在原則問題上寸步不讓，有效應對外部勢力在台灣、香港、新疆、西藏、南海等方向的挑釁破壞，以堅定的意志品質維護國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強。

五是國際地位顯著提升。十年來，全面推進中國特色大國外交，倡導踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，積極參與全球治理體系改革和建設。

六是制度優勢更加彰顯。十年來，以巨大政治勇氣全面深化改革，堅決破除各方面體制機制弊端。國家治理體系和治理能力現代化水平明顯提高。