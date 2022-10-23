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送走疫情！前鎮草衙臨水宮「王船祭」　陳其邁迎王船起駕

▲高雄市長陳其邁參加前鎮臨水宮的「王船祭」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁參加前鎮草衙臨水宮的「王船祭」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄前鎮區草衙的臨水宮舉辦五年一科的王船祭，重頭戲「送王船」起駕到鳳鼻頭海邊送王，特別邀請高雄市長陳其邁及多位市議員迎王船起駕。王船到達鳳鼻頭海邊定位後開始添載，並在熊熊烈火中燒化；王船祭圓滿落幕。廟方說：希望能藉此將疫情送走，並祈求國泰民安，而廟方人員之前也私下透露神蹟，就是來拉過王船的候選人「都當選」。

臨水宮溯源自東石先天宮並威鎮草衙，主要供奉五年千歲、三奶夫人，而「代天巡狩」王船乃奉旨出巡四方，其主神為朱、邢、李千歲；由於神蹟顯赫，廣澤黎民，因此香火鼎盛。 主委林昆懋表示：「草衙王船祭」自2010年起已舉辦三屆，今年已邁入壬寅第四科年；透過在地信眾之人力、財力及物力，方能完成此神聖任務，也希望藉送王船讓疫情降溫、消災解厄、百姓平安。

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▲高雄市長陳其邁參加前鎮臨水宮的「王船祭」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁參加前鎮草衙臨水宮的「王船祭」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁參加前鎮臨水宮的「王船祭」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前鎮草衙臨水宮的「王船祭」順利完成。（圖／記者吳奕靖翻攝）

草衙臨水宮壬寅年王船全身長六米，費時一年耗資百萬，以原木手工打造，船身並有精緻彩繪，命名「屏山號」，武千歲為押船官，王船在23日中午12時16分起駕，沿路至南星路鳳鼻頭海邊進行「送王船」儀式，一連串祭祀科儀後，開始活動重頭戲「王船火祭」。在信眾的恭送下，圓滿完成今年王船祭活動，場面十分熱烈！

《東森新媒體ETtoday》13日就曾經前往這家廟宇採訪，當時總幹事黃賜國說，已經邀請高雄市長陳其邁以及六位議員參選人在23日蒞臨，同時要請他們拉王船，就像是扶媽祖鑾轎的意義一樣，除了保佑平安之外，廟方人員也私下透露一個神蹟，就是「拉過的都當選」。

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