不裝了！「白眼女神」站陳其邁競選大會　登台小跑步揮旗

▲黃捷現身陳其邁競選大會，站在舞台最右側。（圖／陳其邁競辦提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄市長陳其邁「再拚4年‧高雄起飛」連任競選總部成立大會22日下午在鳳山展開，總統蔡英文也到場致詞力挺，不過，值得關注的是，無黨籍拼連任的鳳山市議員黃捷也現身了，主持人在介紹各區市議員候選人時，黃捷被安排在最後一位，上台用揮旗方式跟大家打招呼。

陳其邁再拼4年大會其中一個環節是，介紹大高雄各區後援會會長、市府團隊及市議員候選人，不僅有綠營自己人外，台灣基進黨各市議員參選人也都在主持人唱名下上台，最後一名被介紹的就是黃捷。在一旁的黃捷聽到自己的名字，一手拿著旗子一手跟大家打招呼，以小跑步方式從舞台側邊跑到另一邊。

▲陳其邁出席黃捷競選總部成立大會。（圖／黃捷提供）



由於黃捷現為無黨籍，外界視為泛綠一員，黃捷15日舉辦競選總部大會，陳其邁親自到場站台，並提到黃捷是他台大公衛系的師妹，不但師出同門，星座都是「摩羯座」，做事緊緊緊。陳其邁還說，黃捷常一個人騎機車在跑地方服務，腳踏實地又勤奮，這次為黃捷站台，就是希望鳳山的鄉親，力挺黃捷關鍵的一席。

黃捷日前在臉書發文說，天冷也要吃冰，陳其邁還留言「這看起來就是好吃的冰」，黃捷回覆「市長就是內行人！下次來鳳山一起吃～」。不僅如此，黃捷日前也和同選區的民進黨參選人陳慧文、蘇致榮一起掃街拜票，這些都顯示了，高雄市議會這次要力拼「泛綠過半」，及黃捷跟綠營的關係「非常緊密」。