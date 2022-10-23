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社會 社會焦點 保障人權

狠女扯母氧氣罩還踹斷肋骨　送醫11天不治！輕判4年半理由曝

▲老人,輪椅,拐杖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄一陳姓女子因有憂鬱症又長期飲酒、吸毒而有精神障礙，和母親爭吵後，情緒失控將母親踹死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一陳姓女子於今年春節年假回娘家過年，卻在酒後和母親起爭執，憤而拉扯母親的氧氣罩，讓她重心不穩摔得滿臉血後，又用腳踹斷她肋骨，導致母親送醫急救後，11天就不治身亡，陳女也被檢方偵查起訴。高雄地院審理，審酌她犯案時因精神障礙降低辨識能力或其他心智缺陷，可減刑，判陳女犯傷害直系血親尊親屬致死罪，處4年6月徒刑，執行完畢再入院治療3年，全案還可上訴。

判決指出，陳女於今年1月29日回娘家和68歲的母親、女兒一同過年。陳女明知母親已年近68歲，患有高血壓、糖尿病與肺部纖維化，在家需要需戴氧氣面罩，才能維持正常呼吸，身體相當虛弱，卻在晚間酒後與她爭吵，情緒失控的拉扯陳母的氧氣罩，使陳母因掙扎而重心不穩，跌倒在地，陳女見狀仍怒氣未消，再用腳狠踹陳母胸部2腳，造成陳母肋骨骨折、血胸等傷害，陳母滿臉是血卻無力反抗女兒，只能自己打119求救，送醫後因傷勢併發肺炎及敗血性休克，住院11天就不治身亡，經檢察官相驗後，偵查起訴陳女。

全案審理時，陳女承認犯行，自述父母從小離異，青少年時期有遭不當對待的創傷經驗，她和母親關係疏離、對她有恨，也恨自己過去得工作幫她還賭債，20歲上班後開始喝酒，每天可以灌到2大瓶高粱來自我麻醉，2019年婚後受丈夫影響開始吸毒。此次回去過年前有吸毒約1個月，仍留有毒品的影響，1個人時有幻聽、多疑與被害感，回去過年後又有喝酒，犯案當時人不是很清醒，對所發生的事記不清楚。

法官認為，陳女明知陳母身體病況，仍下重手導致她身亡，實屬不該。審酌她自幼未能感受到親情連結、成長期間又未獲同儕正向對待，終致患有憂鬱症，加上濫用酒精、毒品等交互作用影響下，呈現精神狀況不佳、幻聽情形出現，缺乏現實感，足認陳女在犯案當下，的確因此導致其辨識行為違法的能力降低，依法減刑，依陳女犯傷害直系血親尊親屬致死罪，處4年6月徒刑，執行完畢再入院治療3年，全案還可上訴。

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