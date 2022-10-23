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直擊／韓國瑜現身韓粉嗨翻　舞台前被堵塞「蔣萬安在旁乾等」　

▲韓國瑜與蔣萬安出席「戴錫欽競選總部成立大會」 。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜與蔣萬安出席「戴錫欽競選總部成立大會」 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員候選人戴錫欽競選總部今（23日）成立，國民黨多位大咖現身造勢。不過，外界本預期前總統馬英九有機會與前高雄市長韓國瑜同台，但最終馬離開約五分鐘後，韓才到場；而當韓到舞台前時，現場韓粉激烈歡呼、簇擁，造成隨後抵達的蔣萬安得先在舞台旁等了一下。

根據馬英九辦公室規劃，馬英九中午12時半抵達戴錫欽競選總部大會，而大會方則掌握韓國餘預計下午1時到場。今天活動中，馬英九幾乎表定時間現身，並在一陣歡呼聲中走向舞台並致詞，不過一致詞完就在隨扈陪同下離席，而約五分鐘後，韓國瑜就到場。對於是否擔心韓國瑜選2024，馬英九表示，沒有評論。

▲蔣萬安在舞台旁等韓國瑜。（圖／記者蘇晏男攝）

▲蔣萬安在舞台旁等待。（圖／記者蘇晏男攝）

韓國瑜抵達後，激起韓粉一陣歡呼，聲量蓋過稍早前的馬英九、國民黨主席朱立倫，且不時有人喊「韓國瑜選總統」、「韓總加油」、「韓國瑜我愛你」等話。當韓國瑜抵達舞台前方，更有不少韓粉向前合照、寒暄，造成堵塞，而隨後抵達的蔣萬安因此在舞台旁等了一下。

不僅如此，在大會開始前，就已經有民眾搖國旗，甚至有民眾擺攤掛了一件韓國瑜競選2020總統大選的飛行外套，而該攤販中有各式國旗周邊商品。

▼民眾擺攤國旗周邊商品，還掛了一件韓國瑜非行外套。（圖／記者蘇晏男攝）

▼民眾擺攤國旗周邊商品，還掛了一件韓國瑜非行外套。（圖／記者蘇晏男攝）

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