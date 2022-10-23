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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九不意外中共黨綱納反台獨　朱立倫喊話北京：和平最重要

▲中共中央總書記習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中共中央總書記習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共20大）昨在北京人民大會堂閉幕，通過黨章修正案決議，寫入堅決反對和遏制台獨。對此，前總統馬英九今（23日）表示，中共喊很多年，這只是個程序，不必大驚小怪，但也反映兩岸關係在惡化；國民黨主席朱立倫除喊話北京「大家一定要以和平為最重要目標」外，也批民進黨，不要再用國內的政治操控，造成兩岸更嚴重的對立跟緊張。

針對中共20大通過黨章寫入堅決反對和遏制台獨，馬英九23日受訪表示，這他倒不意外，因為中共喊了很多年，這只是個程序而已，不必大驚小怪，這也反映兩岸關係在惡化當中。對於媒體追問中共喊說完成祖國統一大業，馬英九回應，中共講了很多年了，「你覺得今天講有特殊意義嗎？我看不出來」。

朱立倫受訪時，則被詢問怎麼看中共20大結果對兩岸的影響。朱立倫說，國民黨立場是永遠捍衛中華民國，也希望守護民主自由、維護區域和平。朱表示，現在兩岸關係非常嚴峻，這是一個很大的挑戰；面對未來這幾年，朝野政黨都應非常嚴肅面對，而民進黨不要再用國內的政治操控，造成兩岸更嚴重的對立跟緊張。

朱立倫強調，他也呼籲對岸，「大家一定要以和平為最重要目標」，讓兩岸的下一代都能在和平環境中成長，更安定生活，「這才是我們最大的目標」。

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馬英九朱立倫國民黨20大中共習近平台獨黨綱

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